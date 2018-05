Starke Hilfe bei schwachen Venen - Leichtere Beine mit Kompressionsstrümpfen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Krampfadern, Verfärbungen, Venenentzündungen, geschwollene Beineund Füße: Viele Betroffene verstecken ihr Venenleiden unter langenHosen und Röcken. Ein sichtbares Zeichen sind erweiterte Venen, diesich bläulich unter der Haut schlängeln. Die Bildung von Krampfadernist ein langer Prozess. Anfangs sind die Anzeichen einer chronischenVenenerkrankung kaum spürbar. Die Patienten haben oft keine Schmerzenoder Beschwerden. Geschwollene Beine und Füße oder Spannungsgefühle,besonders nach einem langen Tag im Sitzen oder Stehen, sind nach demHochlagern in der Nacht morgens wieder verschwunden. Deshalb werdenVenenleiden häufig ignoriert oder gar nicht als solche wahrgenommen.Dabei ist es einfach, aktiv zu werden und das Venensystem mitmedizinischen Kompressionsstrümpfen zu entlasten und zu unterstützen.Venenpatienten fühlen sich damit im Beruf und der Freizeit wiederwohler und leistungsfähiger.Wenn Krampfadern auftreten - was steckt dahinter?Die Venen transportieren das verbrauchte, sauerstoffarme Blut zumHerzen zurück. Das funktioniert durch die innenliegendenVenenklappen. Sie arbeiten wie Rückschlagventile entgegen derSchwerkraft. Wie kleine Segel sind sie in der inneren Gefäßwandverankert und treffen sich in der Mitte der Vene. Die Venen sind inMuskeln eingebettet. Durch Bewegung wird die Muskelpumpe aktiviert,die Venenklappen öffnen und schließen sich und das Blut fließtaufwärts.Langes Stehen und Sitzen, Übergewicht oder ein schwachesBindegewebe können Gründe sein, wenn die Venen den Transport nichtmehr schaffen. Sie weiten sich aus, die Venenklappen können nichtmehr schließen und das Blut versackt in den Beinen.Bei einem ausgeprägten Venenleiden ist die Funktion deroberflächlichen und tiefen Beinvenen beeinträchtigt. Dieoberflächlichen Venen verlaufen unter der Haut, die tiefen sind indie Beinmuskulatur eingebettet. Dann sind die Füße und Beine häufigdauerhaft geschwollen. Daneben können Verfärbungen, Rötungen undEkzeme auftreten und die Neigung zu Venenentzündungen und Thrombosensteigt. Die Basistherapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfenlindert deutlich diese Beschwerden.Faustregel für die patientenindividuelle Versorgung mitKompressionsstrümpfenJe ausgeprägter das Venenleiden, je höher das Gewicht desPatienten sowie die Neigung zu Schwellungen und je weicher dasBindegewebe, desto kräftiger soll das Material des Strumpfes sein.Vom Hersteller medi gibt es für die Therapie bei ausgeprägtenVenenleiden den Kompressionsstrumpf mediven forte. Dasstrapazierfähige Material bietet den ganzen Tag zuverlässigeKompression mit Tiefenwirkung, um die Venen zu entlasten und ihreFunktion zu verbessern. mediven forte eignet sich besonders fürPatienten mit weichem Bindegewebe. Das festere Material kannSchnürfurchen vorbeugen. Der blickdichte Strumpf kaschiertVerfärbungen und Krampfadern.Durch den Kompressionsdruck und aktive Muskelpumpen können dieinnenliegenden Venenklappen wieder besser schließen und denBluttransport zum Herzen unterstützen. Spannungsgefühle und Schmerzenwerden gelindert, Schwellungen können abklingen. Die Neigung zuThrombosen und Venenentzündungen kann gemindert werden. MehrBewegung, wie ein täglicher Spaziergang, Treppensteigen oderWassertreten ergänzen effektiv die Kompressionstherapie. MehrLebensqualität bei Venenleiden - die Kompressionstherapie macht esmöglich.Der Arzt kann bei Notwendigkeit medizinische Kompressionsstrümpfeverordnen. Im medizinischen Fachhandel werden sie angemessen. DieStrümpfe sind in Serien- und Maßgrößen mit individuellenAusstattungsdetails erhältlich. Das antibakterielle und atmungsaktiveMaterial bietet hohen Tragekomfort. Das ist besonders angenehm beisommerlichen Temperaturen.Der kostenlose Ratgeber "Alles Wissenswerte zumKompressionsstrumpf" gibt viele Tipps zur Venengesundheit undinformiert über die Kompressionstherapie. Er ist im medizinischenFachhandel oder im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750,E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich. Surftipp: www.medi.de(mit Händlerfinder)medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. 