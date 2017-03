Lahr/Schwarzwald (ots) -Transporthilfen machen das Leben in jeder Hinsicht leichter undsind im Alltag unentbehrlich. Doch Augen auf beim Rollerkauf - nichtalle Transporthilfen sind "verkehrssicher". Verbraucher solltendeshalb auf geprüfte Markenqualität achten. Denn manche der im Handelangebotenen Modelle weisen eklatante Sicherheitsmängel auf; schlechtverarbeitete Rollen oder instabile Ladeflächen, die bei Belastungbrechen, können den Anwender durch herabstürzendes Ladegut verletzen.In der Regel handelt es sich um Billigimporte aus Fernost. Deshalbsollten Verbraucher, die "auf Nummer sicher" gehen wollen, aufMarkenqualität "Made in Germany" achten.Denn im Unterschied zu zweifelhafter Importware überzeugenTransporthilfen deutscher Markenhersteller mit hoher Material- undVerarbeitungsqualität, getesteter Sicherheit, nachhaltiger Fertigungund Schadstoff-Unbedenklichkeit. Beispielhaft für diesen hohenAnspruch sind die Marken-Transporthilfen von Wagner wie der"StarCarrier Superior", eine vielseitig einsetzbare Transporthilfemit vielen "Extras" wie beispielsweise einer ausziehbaren,längenverstellbaren Deichsel für höchsten Fahrkomfort beim Transportschwerer Lasten von bis zu 300 kg Gewicht. Besonders praktisch: ZumTransport im Kofferraum oder bei überstehender Ladung lässt sich dieDeichsel platzsparend auf die Unterseite der Ladefläche einklappen.Die 18 mm starke Tragfläche des "StarCarrier Superior" ist aus einerhochbelastbaren, FSC®-zertifizierten Birke-Multiplexplatte auskontrollierter Forstwirtschaft gefertigt. EineMaxiGRIP-Spezialbeschichtung macht sie rutschfest undwasserabweisend. Kratzer- und streifenfreie Mobilität aufempfindlichen Boden-Oberflächen gewährleistet die Ausstattung desPremium-Rollers mit laufleichten Ultrasoft-Apparaterollen; fürzusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Wegrollen ist eine derRollen mit einer starken Feststellbremse ausgerüstet. Der"StarCarrier Superior" ist Markenqualität "Made in Germany".Erhältlich ist der wendige und tragstarke Roller in Baumärkten, imFachhandel und in Onlineshops, z. B. auf www.wagner-webshop.comKontakt: Wagner System GmbH, www.wagner-system.dePressekontakt:Wagner System GmbH, Eva Schilling, Tullastr. 19, D - 77933 Lahr,Tel. 07821-9477-139, Fax 07821-9477-60, E-Maileva.schilling@wagner-system.deAbdruck kostenlos, Belegexemplare gewünscht.Verantwortlich: Pressestelle der Wagner System GmbHOriginal-Content von: Wagner System GmbH, übermittelt durch news aktuell