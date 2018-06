Starke Hilfe: 7,65 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie (FOTO)

München (ots) -- Mitgliederversammlung des José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.beschließt Mittelauskehr für zahlreiche Forschungs- undProjekt-Förderungen- Geschäftsführender Vorstand Dr. Gabriele Kröner: "Leukämie mussheilbar werden. Immer und bei jedem. Dieses große Ziel unseresInitiator José Carreras streben wir mit der Förderung dermedizinischen Forschung und Finanzierung von Infrastrukturprojektenan."Für den Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut-, Lymph-oder Knochenmarkserkrankungen hat die Mitgliederversammlung des JoséCarreras Leukämie-Stiftung e. V. unter Vorsitz ihres Initiators JoséCarreras in diesem Jahr weitere 7,65 Millionen Euro Fördergelderbewilligt. So werden allein 20 Forschungsprojekte mit einemGesamtvolumen von rund 4,4 Millionen Euro gefördert."Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Dieses großeZiel unseres Initiator José Carreras streben wir mit der Förderungder medizinischen Forschung und der Finanzierung vonInfrastrukturprojekten an. Außerdem unterstützen wir mit Stipendienden wissenschaftlichen Nachwuchs und fördern Sozialprojekte sowie dieArbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen", erklärt Dr.Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand des José CarrerasLeukämie-Stiftung e. V.Erst vor wenigen Tagen wurde am Universitätsklinikum Regensburgdas unter anderem mit Geldern der José Carreras Leukämie-Stiftungfinanzierte Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern e. V.eingeweiht. "Familienangehörige von Leukämiepatienten, die oft vonweit anreisen müssen, können jetzt direkt neben demUniversitätsklinikum im Patientenhaus übernachten. In einerschwierigen Lebensphase bietet das bislang in Deutschland einmaligePatientenhaus den Leukämie-Patienten und deren Angehörigen Ruhe undGeborgenheit. Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir das JoséCarreras Begegnungszentrum im Patientenhaus mit 400.000 Eurorealisieren konnten", sagt Dr. Gabriele Kröner.Ein aktueller Schwerpunkt des Forschungsengagements bleibt dieBekämpfung der Graft-versus-Host-Erkrankung(Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion) nach einerBlutstammzelltransplantation, die für viele Leukämie-Patienten oftdie einzige Chance auf Heilung ist. Diese von dem José CarrerasLeukämie-Stiftung e. V. unterstützte Multicenter-Studie, an der sichalle namhaften Universitäten in Deutschland beteiligen, wird miteiner Förderung von 500.000 Euro durchgeführt.Dr. Gabriele Kröner: "Nach einer eigentlich lebensrettendenStammzelltransplantation kann es zu einer unerwünschten Immunreaktionkommen, bei der sich das Transplantat des Spenders gegen den Wirt desEmpfängers richtet und verschiedene Gewebe des Empfängers angreift,wie die Haut, die Leber, den Darm oder die Lunge, was zu schwerenKomplikationen bis zum Tod führen kann. Wenn es den Wissenschaftlerngelingt, die Graft-versus-Host-Erkrankung in den Griff zu bekommen,ist das ein großer Schritt, um die Überlebenschancen vonLeukämie-Patienten deutlich zu erhöhen."Neu im Förderprogramm ist der José Carreras Hilfsfonds. Dr.Gabriele Kröner: "In begründeten Einzelfällen möchten wir betroffenePatienten und deren Familien auch direkt unterstützen können.Entscheidend ist dafür das Votum unseres unabhängigen Beirates."Der Beirat des José Carreras Hilfsfonds besteht mit Prof. UlrikeKostka, Direktorin der Caritas im Erzbistum Berlin, Dr. NikolausSchneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelische Kirche inDeutschland und gemeinsam mit seiner Frau Anne auch Botschafter derJosé Carreras Leukämie-Stiftung, sowie Dr. Johannes Friedrich,ehemaliger Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche inBayern, aus drei Persönlichkeiten des öffentlichen und kirchlichenLebens.Allein in Deutschland haben José Carreras und die José CarrerasLeukämie-Stiftung sowie der José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. inden vergangenen zwei Jahrzehnten über 200 Millionen Euro für denKampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut-, Lymph- oderKnochenmarkserkrankungen gesammelt. Mit den Spenden konnten mehr als1.200 Projekte finanziert werden.Um die Arbeit fortzusetzen, wird José Carreras auch in diesem Jahrwieder zur großen José Carreras Gala einladen und gemeinsam mitseinen internationalen und nationalen Künstlerfreuden um Spendenbitten. Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala findet wieder inMünchen statt. Die 24. José Carreras Gala wird am 12. Dezember 2018ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold im frei empfangbaren Fernsehenübertragen. Der Kartenvorverkauf beginnt im Herbst. AktuelleInformationen unter www.josecarrerasgala.de.Bei Fragen zu dieser Presseinformation oder zur Deutschen JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. wenden Sie sich bitte an:José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 200 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.deund www.josecarrerasgala.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR,Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus demAusland können die Kosten abweichen)SpendenkontoDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell