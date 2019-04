Starke Frauen: DIE DAME #5 erscheint am 25. April 2019

Berlin (ots) - Exklusives Interview mit den drei profiliertestenMuseumsdirektorinnen Deutschlands / Vorabdruck von Patti Smiths neuemRoman "Hingabe" / Coverstory: Die österreichische Fotografin ElfieSemotan bekommt eine Retrospektive im c/o BerlinIn der neuen Ausgabe von DIE DAME, die am Donnerstag, 25. April2019 im Handel erscheint, dreht sich alles um Female Empowerment.Fernab der Kulturmetropole Berlin arbeiten die Direktorinnen SusannePfeffer (Museum MMK für Moderne Kunst Frankfurt am Main), SusanneGaensheimer (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) und Marion Ackermann(Staatliche Kunstsammlungen Dresden) daran, einem zugänglichenBildungsauftrag nachzukommen. Wie macht man ein gutes Museumsprogrammheute? Wie gelingt der Spagat zwischen Management, Teamführung undKonzeption?Auch die Fotografin Elfie Semotan wusste früh, was sie will. Aufdem Cover ist die heute 77-Jährige um 1968 herum in Paris zu sehen.Sie hat wie keine andere mit Sehgewohnheiten gebrochen und damit einunkonventionelles Verständnis von Schönheit etabliert. Im Interviewspricht sie unter anderem auch über zwei wichtige Weggefährten: IhrenEhemann Martin Kippenberger und ihren besten Freund, Helmut Lang. ImJuni wird sie im c/o Berlin, Ausstellungshaus für Fotografie undvisuelle Medien, mit einer umfangreichen Retrospektive geehrt.Die Musikerin Patti Smith landete mit ihrem Erstlingswerk "JustKids" einen Bestseller. Nun wird ein weiteres Buch von ihr insDeutsche übersetzt. Im Vorabdruck von "Hingabe", das am 9. Mai 2019im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint, nimmt sie die Leserinnenund Leser mit auf eine literarische Reise nach Paris und Lourmarin,dem Zweitwohnsitz von Albert Camus.Weitere Highlights: Bisher unveröffentlichte Werke der KünstlerinLouise Bourgeois, ein Essay von Neurowissenschaftlerin FriederikeFabritius darüber, wie das Gehirn am besten funktioniert und eineReportage von Theresia Enzensberger über unabhängige Magazine inTaipeh, die die Freiheit von China erkämpfen.Redaktionsleitung Julia Knolle sagt: "Mit derFrühjahr-Sommer-Ausgabe von DIE DAME möchten wir zum Dialog einladen.Starke Stimmen aus Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Kunstsollen dazu anregen, Gewohntes auf spielerische Weise in Frage zustellen. Alle Protagonisten, die zu Wort kommen, haben einsgemeinsam: eine klare Haltung. Das ist unsere Übersetzung der DNA,die schon in der Hochphase des Magazins in den 20er Jahren gelebtwurde."DIE DAME ist ab Donnerstag, 25. April 2019, an ausgewähltenVerkaufsstellen zu einem Preis von 15 Euro erhältlich.Über DIE DAMEDIE DAME erschien zwischen 1912 und 1937 im liberalenUllstein-Verlag. Insbesondere in den 1920er Jahren war DIE DAME eineder herausragenden freigeistigen Publikationen mit Beiträgenweltbekannter Autoren und Künstler wie Kurt Tucholsky, JoachimRingelnatz, Bertolt Brecht, George Grosz oder Tamara de Lempicka.Pressekontakt:Zoé LahrAxel Springer SETel.: +49 30 2591 77644Email: zoe.lahr@axelspringer.deOriginal-Content von: Axel Springer Mediahouse Berlin, übermittelt durch news aktuell