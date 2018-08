Unterföhring (ots) -Weiter auf Erfolgskurs: In der ersten Late-Prime-Ausgabe von"Promi Big Brother" sehen tolle 14,5 Prozent der Zuschauer (14-49Jahre) das süße Baby-Geständnis von Sophia Vegas (zweiter Tag 2017:10,6 Prozent).Aufgebaut: Die zweite Ausgabe von "Promi Big Brother - Die LateNight Show" mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj im Anschluss kann imVergleich zum Vortag sogar noch etwas zulegen und beschert sixxhervorragende 5,3 Prozent Marktanteil in der Nacht.Das passierte in der ShowIn der zweiten "Promi Big Brother" Show werden die Karten für diePromis neu gemischt. Erst gesteht Sophia Vegas den Zuschauern undanschließend ihren Mitbewohnern, dass sie schwanger ist. Nach demEinzug von Nachrücker Umut Kekilli auf die "Baustelle" dürfen die"Villa"-Bewohner einen weiteren Promi zu sich in den Luxus holen.Trotz der Baby-News entscheiden sie sich für Star-Hellseher MikeShiva. Nach dem Umzug des Schweizers schickt Big Brother Daniel Völzund Johannes Haller zum Duell "Wackelmut". Und wieder gibt es einenUmzug: Duell-Gewinner Johannes darf in die "Villa" umziehen, DanielVölz macht zum ersten Mal Bekanntschaft mit der "Baustelle". Dasletzte Wort des Abends haben jedoch die Zuschauer: Per Blitzvotingentscheiden sie, dass Cora Schumacher von nun an unter freiem Himmelleben muss.Aktuelle Bewohner in der "Villa":Mutter der Nation Silvia Wollny, Model und Frauenschwarm JohannesHaller, Star-Hellseher Mike ShivaAktuelle Bewohner auf der "Baustelle":PS-Lady Caro Schumacher, Rosenkavalier Daniel Völz,Internet-Phänomen Katja Krasavice, Castingshow-Sieger AlphonsoWilliams, "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher, Reality-StarSophia Vegas, TV-Sternchen Chethrin Schulze,Leichtathletik-Europameister Pascal BehrenbruchInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell