Starke Bildung stärkt den Mittelstand! - Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Lehrer- und Elternverbände gründen Bildungsallianz des Mittelstands in Berlin

Berlin (ots) - "Ohne qualitative differenzierteBildungsabschlüsse, insbesondere ohne starke mittlere Bildung, dieeine Grundvoraussetzung für einen gelingenden Übergang in dieberufliche Bildung darstellt, kann es keinen zukunftsfähigen undleistungsfähigen deutschen Mittelstand geben!", darin sind sich MarioOhoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft(BVMW), und Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des DeutschenRealschullehrerverbandes (VDR), einig.Die beiden Gründungsinitiatoren der Bildungsallianz desMittelstands schaffen mit diesem Zusammenschluss ein starkes Bündnisvon Bildungs- und Mittelstandsvertretern, das sich klar zu Leistung,Differenzierung und Übergängen in die berufliche Bildung bekennt. DieBildungsallianz des Mittelstands steht für die Gleichwertigkeitberuflicher und akademischer Bildung und will eine faire Finanzierungfür Bildungseinrichtungen in privater und staatlicher Trägerschaft.Dem Vorstand der Bildungsallianz des Mittelstands gehören an:Mario Ohoven, Präsident des BVMW als Vorsitzender, Jürgen Böhm,Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR) undEugen Straubinger, Vorsitzender des Bundesverbands der Lehrkräfte fürBerufsbildung als Stellvertretende Vorsitzende, Patrick Meinhardt alsGeneralsekretär, Michael Dammenhein als Schatzmeister, Waltraud Erndlals Pressesprecherin und Diana Scholl als Geschäftsführerin.Zu Beisitzern wurden gewählt: Dr. Bernd Uwe Althaus,Bundesvorsitzender der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG), Prof.Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des DeutschenPhilologenverbandes (DPhV), Heinz-Peter Meidinger, Präsident desDeutschen Lehrerverbandes (DL), Ingrid Ritt, Bundesvorsitzende derInitiative Differenziertes Schulwesen e.V. "3xMEHR", Gerard Wolny,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands höherer Berufe der Technik,Wirtschaft und Gestaltung e.V. (BVT), Prof. Klaus Hekking, Verbandder Privaten Hochschulen e.V., Arthur Zimmermann, Vorstand des BVMW.Pressekontakt: Waltraud Erndl, erndl@vdr-bund.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell