Unterföhring (ots) - Top gestylt zum Prime-Time-Sieg und zum Tagessieg. Die ProSieben-Reality-Show "Beauty & The Nerd" legt mit der vierten Folge noch einmal deutlich zu: Starke 13,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen gespannt das große Umstyling. Designer Thomas Rath verpasste den beiden Nerds Elias (24) und Illya (21) einen neuen Look. Im Anschluss punktet das Magazin "red." mit schönen 11,7 Prozent (E 14-49 J., 23:00 Uhr) Marktanteil.ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent (E 14-49 J.) den Donnerstag.Bilder zum Umstyling und alle Informationen zur Sendung finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd."Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 26.06.2020 (vorläufig gewichtet: 25.06.2020)