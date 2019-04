Unterföhring (ots) -Kämpfen bis die Muskeln brennen, fighten bis zur absolutenErschöpfung: Seinen unglaublichen Kampfgeist hat Eyad (30, Köln)längst bewiesen. Als Kriegsflüchtling kam er vor drei Jahren ausSyrien nach Deutschland. Intensiver Sport half ihm, in seiner neuenHeimat neu anzufangen. Hilft ihm sein ungebrochener Siegeswille auchbei "Superhero Germany"?Top motiviert geht auch die alleinerziehende Vierfach-Mama Agnes(38, Ansbach) in die Show: "Ich kämpfe für meine Kinder. Mit demGewinn will ich einen Tag mit ihnen verbringen, an dem ich keineinziges Mal 'Nein' sagen muss."Kann sich Eyad in der neuen ProSieben-Show "Superhero Germany" amSamstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr gegen Ex-Nationalspieler TimWiese und NFL-Crack Björn Werner durchsetzen? Kämpft sich Power-MamaAgnes ins finale Duell gegen Speerwurf-Weltmeisterin ChristinaObergföll und die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley? Besiegtdas erste Mal ein Alltagsathlet die prominenten Ausnahmesportler undnimmt den Titel "Superhero Germany" inklusive 25.000 Euro mit nachHause?Die acht Athletinnen und Athleten von "Superhero Germany" am 27.April 2019: Anita (Viersen), Lydia (Aligse), Agnes (Ansbach), Annika(Düsseldorf), Juliane (Leipzig), Charice (Berlin), Christina(Vechta), Viola (München), Lesley (Düren), Veit (Bad Nauheim), Eyad(Köln), Steve (Moers), Aron (Essen), Robin (Basel, Schweiz),Christopher (Bad Neuenahr-Ahrweiler), André (Mittelangeln)"Superhero Germany" am Samstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr aufProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell