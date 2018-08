Unterföhring (ots) -Silvia Wollny enthüllt, was sie von Ex-Mitbewohnerin Nicole hält,Daniel Völz trauert um seinen Opa und Ex-Fußballer Umut Kekilli wirdvon den Zuschauern nach Hause geschickt. "Promi Big Brother" startetmit starken 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern in die zweite Woche. Damit bleibt SAT.1 weiter souveränerMarktführer in der Late Prime (Z.14-49 J.).Einen Bestwert holt sixx direkt im Anschluss an die SAT.1-Show in"Promi Big Brother - Die Late Night Show": Jochen Bendel und MelissaKhalaj begeistern mit hervorragenden 8,2 Prozent Marktanteil (Z.14-49J.).Das passierte an Tag 10 bei "Promi Big Brother" Silvia erklärt inihrer unvergleichlichen Art, warum sie Ex-Mitbewohnerin Nicole füreine "hohle Fritte" hält, "Dr. Love" Johannes berät "Liebestante"Chethrin in Herzens-angelegenheiten und Daniel zeigt Gefühle, als ersich unter Tränen an den Abschied von seinem geliebten Opa WolfgangVölz erinnert. Im Live-Duell "Hochstapler" beweisen Johannes undDaniel das ruhigere Händchen und erspielen Nominierungsschutz füralle Bewohner der "Baustelle". Bei der anschließenden Nominierungdürfen deswegen alle acht Bewohner ihre Stimme ausschließlich für die"Villa"-Bewohner Katja, Silvia, Cora und Umut abgeben. Von den beidenNominierten Umut und Katja erhält Ex-Fußballstar Umut die wenigstenZuschaueranrufe und muss das "Promi Big Brother"-Haus verlassen -nicht ohne vorher Alphonso gehörig seine Meinung zu geigen. "Dass ersich die ganze Zeit meinen Namen nicht merken konnte, finde ich sowas von respektlos! Ich habe ihm tausendmal gesagt, wie ich heiße",erklärt der 34-Jährige nach seinem Auszug.Aktuelle Bewohner in der "Villa": Katja Krasavice, Silvia Wollny,Cora SchumacherAktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Chethrin Schulze, DanielVölz, Alphonso Williams, Johannes HallerInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:28.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell