Unterföhring (ots) -Voll im Saft: Steffen Henssler triumphiert auch in der zweitenAusgabe von "Schlag den Henssler" auf ProSieben und macht kurzenProzess mit seinem Gegner Patrick, 25, aus Niedersachsen. "Es war einsensationeller Abend, ich hatte viel Spaß - und bin auch ein bisschenstolz, dass ich als 45-Jähriger gegen einen 25-jährigen Soldatengewonnen habe", sagte Steffen Henssler nach seinem Sieg im 13. Spielmit 66:25 Punkten. Der unterlegene Kandidat Patrick aus Bückeburg:"Es hat ja ganz gut angefangen, mal hatte ich mehr Glück, mal weniger- und dann habe ich leider noch ein paar Spiele erwischt, die mirnicht so lagen. Am Ende hatte ich einfach Pech. Mir hat es auf jedenFall viel Spaß gemacht, obwohl ich jetzt natürlich sehr enttäuschtbin." Die Samstagabend-Show erzielte 10,7 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-jährigen Zuschauern auf ProSieben. In der nächsten Ausgabevon "Schlag den Henssler" geht es um 750.000 Euro.Das Spiele-Protokoll von "Schlag den Henssler"Spiel 1: "Reifen-Rennen". Ein hochmotivierter Henssler powert losund schlägt seinen Traktor-Reifen dreimal schneller ins Ziel alsKandidat Patrick. Stark! 1:0 für Steffen Henssler.Spiel 2: "Sachen merken". Wer ist Blitzmerker und kann sich achtverschiedene Motive merken? Patrick beweist einen kühleren Kopf undgeht mit 1:2 in Führung.Spiel 3: "Stange werfen". Wer schafft es, alle Stangen auf dievorgesehenen Halterungen zu werfen? Henssler kriegt seine Latte nichtin den Griff, Bundeswehrsoldat Patrick dagegen hat den Wurf raus. Der25-Jährige baut seine Führung aus: 1:5.Spiel 4: "Frisbee-Duell". Atemlos durch die Nacht: Im bislangtemporeichsten Spiel des Abends schwingt Patrick die meisten Scheibenin Hensslers Tor. Er gewinnt das dritte Spiel in Folge. 1:9Spiel 5: "Blamieren oder Kassieren". Im Kult-Spiel sind Patrickund Steffen nicht so fix am Buzzer. Patrick geht zunächst in Führung,doch Steffen holt auf - und macht den Sack zu. Ein wichtigerSpielgewinn für Henssler! Er verkürzt auf 6:9.Spiel 6: Pimp my Dreirad! Bei "Drift-Trike" geht es ab auf dieRennstrecke! Steffen und Patrick haben schnell den Dreh raus undliefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende gewinnt Soldat Patrick.Es steht jetzt 6:15.Spiel 7: Minigolf mal anders: Bei "Fußball-Minigolf" wird mit demFuß eingelocht. Bis zum letzten Spiel bleibt es eine ausgeglichenePartie, doch dann verlässt Patrick das Glück. Steffen gewinnt - undverkürzt auf 13:15.Spiel 8: Wer kennt sich bei "Sportarten" am besten aus?Sportsfreund Steffen ist bei diesem Pultspiel schnell im Lead. SoldatPatrick kämpft sich heran, doch Steffen entscheidet das Match fürsich. Er geht zum ersten Mal seit dem ersten Spiel wieder in Führung:21:15!Spiel 9: "Tennis": Kandidat Patrick steht zum ersten Mal auf einemTennisplatz - und macht dabei keine schlechte Figur. Doch Steffenbeweist sicheres Ballgefühl - und gewinnt das nächste Spiel: 30:15für Henssler! Highlight am Rande für Kommentator Elmar Paulke: "Eltonmacht mal etwas Sinnvolles und sammelt die Bälle ein!"Spiel 10: Willkommen im Casino! Beim Spiel "15" wird gewürfelt,was das Zeug hält. Patrick ist fit in den Grundrechenarten und zocktSteffen ab. Der Soldat ist zurück im Spiel - und verkürzt auf 30:25.Spiel 11: Es wird wieder körperlich anstrengend: Beim nächstenSpiel laufen Steffen und Patrick mit einem "Gepäckwagen" um die Wette- und dürfen dabei ihre Gepäckstücke nicht verlieren. Es wirdgekämpft, gekeucht und gehustet. Dann entscheidet Packesel Hensslerdas Spiel für sich. Er führt mit 41:25.Spiel 12: Bei "Leitergolf" gewinnt, wer die Bolas auf dieLeiterstange wirft und die meisten Punkte sammelt. Henssler istBall-König und macht kurzen Prozess mit Patrick: 53:25.Das Spiel 13 ist ein Matchball-Spiel und heißt "Wer ist das?" Wererkennt als erstes die eingeblendete Person? Über Winona Rydergeraten Steffen und Elton aneinander - und Steffen kocht, aber erbewahrt Nerven: Am Ende gewinnt Steffen gegen Patrick mit 66:25 undentscheidet auch die zweite Ausgabe von "Schlag den Henssler" fürsich. Der Jackpot für die nächste Sendung steigt auf 750.000 Euro.Bildmaterial aus der Show steht ab sofort aufhttp://presse.prosieben.de/schlagdenhenssler zum Download bereit.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 05.11.2017(vorläufig gewichtet: 04.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell