Unterföhring (ots) -Sie baden in Brasilien im Fleischanzug mit Piranhas, versinken imschottischen Moor, erleben den Titanic-Untergang in norwegischemGewässer hautnah und geraten über den Wolken Österreichs mächtig insStraucheln: Die Live-Ausgabe von "Joko gegen Klaas - Das Duell um dieWelt" erzielt am Samstagabend auf ProSieben zur Prime Time starke14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigenZuschauer. In der Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) sind 20,1 Prozentdabei und verfolgen die neuesten Weltreisen und den Sieg von JokoWinterscheidt. Er stößt Klaas Heufer-Umlauf vom Weltmeister-Thron.Die Weltreisen der ShowÖsterreichReiseplanung aus dem Hause Heufer-Umlauf: Klaas lockt seinenewigen Kontrahenten Joko unter einem Vorwand nach Österreich. InSalzburg wartet auf Joko ein Nachrichtensprecher-Outfit, in dem erdrei von Klaas verfasste Meldungen vortragen soll. Allerdings nichtin einem herkömmlichen Studio, sondern in einem Kunstflug-Helikopterhoch oben über österreichischem Gebirge.BrasilienJoko hat sich für Klaas eine Aufgabe mit Biss einfallen lassen,die angeblich auf einen alten, brasilianischen Brauch zurückgeht.Klaas soll sich in einen Anzug aus Fleisch- und Fischabfällenschwingen, in dem er anschließend von einem Boot aus ins Wassergelassen wird. In dem zunächst stillen Gewässer warten besondereZeitgenossen auf Klaas im Fleischanzug: hungrige Piranhas.SchottlandKlaas hat für Joko in Schottland ein Wellness-Programm derbesonderen Art arrangiert und überrascht ihn mit einem Spa-Gutschein.Dieser beinhaltet für Joko eine exklusive Schlamm-Behandlung.Inmitten eines schottischen Moorgebiets soll er für fünf Minuten ineinem Moorloch versinken.NorwegenIn Norwegen wartet auf Klaas ein Kinobesuch auf hoher See: Jokolädt ihn zu einer Überraschungsvorstellung in "Winterscheidts 4DKino" auf einem Boot auf norwegischem Gewässer ein. In diesemschwimmenden Kino erhält er in einer Videobotschaft von Joko seineAufgabe: Das Filmprogramm sieht für diese Vorstellung mit Tiefgangden Filmklassiker "Titanic" vor. Joko erklärt: "Sobald im Film dieTitanic untergeht, wirst du ebenfalls im Kino untergehen."KroatienIn Kroatien treffen sich die beiden Weltreisenden auf einerverlassenen Insel zum ultimativen Länderduell, bei dem Teamgeist undTaktik gefragt sind. "Team Joko" tritt gegen "Team Klaas" im feinstenZwirn im Gotcha an. Allerdings wird nicht mit Farbkugeln gespielt,sondern in einer spezillen "Duell um die Welt"-Variante: mitBetäubungspfeilen.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 19.11.2017(vorläufig gewichtet: 18.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell