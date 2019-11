Stark CO2 reduziert, E-Mobility Transporter-Power auf Hybrid: Quantron revolutioniert den Markt mit hybridbetriebenem IVECO Daily (FOTO)

Augsburg (ots) - Bestandsfahrzeuge mit Euro V- und VI Emissions-Standard imDistributionseinsatz sowie für den Handwerker-, Caravan- undKEP-Dienstleistungsbereich können durch die innovative Lösung umgerüstet werdenUnternehmensgründer und Vorstand Andreas Haller bietet mit der Quantron AG eininnovatives Konzept für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und nimmt damiteine absolute Vorreiterrolle ein. Durch den IVECO Daily mit Hybridantriebermöglicht Quantron nun auch einen emissionsfreien Einsatz vor Ort für kleinereNutzfahrzeuge von Handwerksbetrieben, Paketdienstleistern und derLebensmittel-Distribution. Dabei bietet das Innovationsunternehmen aus Augsburgnicht nur Neufahrzeuge, sondern nutzt auch bereits bestehende und aufgebaute, imEinsatz befindliche, IVECO Daily Modelle. Das E-Nutzfahrzeugsortiment in diesemSegment reicht dabei von 3,5 bis 7,2 Tonnen Gesamtgewicht und umfasst neben derHybridisierung auch Nachrüstungen auf rein elektrischen Antrieb ohneVerbrennungsmotor.Eine gute Nachricht für alle, die in emissionssensiblen Gebieten mit demTransporter oder Caravan unterwegs sein müssen - die Quantron AG bereitet nunauch den Weg für emissionsreduzierten sowie rein elektrischen Fahrbetrieb beileichten und mittelschweren Nutzfahrzeugen in den Innenstädte Deutschlands.Durch den IVECO Daily mit Hybrid- oder reinem E-Antrieb, ermöglicht dasUnternehmen aus Augsburg eine innovative E-Mobilitätslösung für kleinereNutzfahrzeuge und bietet dabei nicht nur Neufahrzeuge, sondern rüstet auchbereits hergestellte IVECO Daily Modelle um. Anstelle des Fahrzeugaustauschesund einer Fahrzeug-Neubeschaffung kann durch die Elektrifizierung vonBestandsfahrzeugen, die bereits bei der Produktion CO2-Emission verursachthaben, bei der Nachrüstung des E-Antriebes die CO2-Emission derBatterieherstellung kompensiert werden.Klein, aber mit PowerDer Induktionsmotor des E-Antriebes eines IVECO Daily-Hybrid oder eines reinenE-Antriebes hat einen Durchmesser von nur 310 mm, leistet jedoch bis zu 1250 NmDrehmoment, während das Li-Ionen-Batteriesystem perfekt für die gewerblicheAnwendung geeignet ist. Für den Heavy-Duty-Einsatz und eine lange Lebensdauerentwickelt, werden von der Quantron AG nur qualitativ hochwertige und robusteKomponenten und Batterie-Systeme verbaut. Zudem besitzt der Direktantriebsmotorin diesem Einsatz kein zusätzliches Getriebe, was den Wirkungsgrad und dieReichweite erhöht.Auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnenswertAndreas Haller, Inhaber der Haller GmbH & Co. KG und Gründer der Quantron AG,blickt auf über 130 Jahre Erfahrung im Nutzfahrzeugbusiness zurück. Der Weg ineine elektrifizierte und emissionsfreie Zukunft für Nutzfahrzeuge konzentriertsich jedoch nicht nur auf IVECO Daily Modelle. Das Portfolio des Unternehmensumfasst auch die Bereiche City-Logistik, die Kommunal- und Bauwirtschaft, denWerkverkehr und die Flughafenlogistik sowie den Personennahverkehr undverbessert damit nicht nur die CO2-Emission, sondern wird sich, trotz derhöheren Anschaffungskosten, langfristig rechnen. Nach der Elektrifizierungfallen bisher übliche Betriebs- und Wartungskosten, wie Ölwechsel,Verschleißteileersatz am Verbrennungsmotor oder Kraftstoffe weg. Zudem gewährtdie E-Technologie neue Einsatzpotentiale auf der "letzten Meile" in Städten undermöglicht effizientere Arbeitsabläufe. Außerdem wird die Umrüstung derNutzfahrzeuge, je nach Bundesland, zu 40-70 Prozent mit staatlichen Mittelngefördert - die Quantron AG kann hier sogar selbst die Anträge für ihre Kundenstellen.Für einen allumfassenden Service bei den im Einsatz befindlichen umgerüstetenFahrzeugen, kooperiert Quantron europaweit mit 700 Partnerwerkstätten. Dadurchgewährleistet das Unternehmen ein flächendeckendes Netzwerk mit Vor-Ort-Servicefür E-Fahrzeuge.Über die Quantron AG:Wir, die Quantron AG, vertreten die Bereiche eMobility, eEngineering, eBattery.Wir elektrifizieren Nutzfahrzeuge die vorher nicht leise und emissionsfreigefahren sind, zudem bieten wir neue Elektro-Nutzfahrzeuge an. Von der Auslegungdes passenden Antriebskonzepts bis hin zur Fahrerschulung profitierenEndverbraucher von der E-Mobilität im Schwerverkehr sowie vom umfassenden Wissenqualifizierter Fachleute aus den Bereichen Batterietechnologie undLeistungselektronik. Die Quantron AG wurde 2019 mit der Vision gegründet, denWeg für die E-Mobility im Gütertransport zu ebnen. Wir blicken mit der HallerGroup auf ca. 130 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung zurück und forschen jeden Tag anunseren E-Nutzfahrzeugen, um diese noch effizienter zu machen.Weitere Informationen unter: www.quantron.net/Pressekontakt:Serhat Yilmaz0049-82 12 49 9790s.yilmaz@quantron.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135472/4446124OTS: Quantron AGOriginal-Content von: Quantron AG, übermittelt durch news aktuell