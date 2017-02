Starinvestor Buffett baut Apple-Anteil weiter deutlich aus

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

NEW YORK/OMAHA (dpa-AFX) - Börsen-Guru Warren Buffett hat eine neue Lieblingsaktie.



Im Januar habe seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway die Beteiligung am iPhone-Hersteller Apple mehr als verdoppelt - auf etwa 133 Millionen Anteilsscheine, sagte Buffett am Montag dem Sender CNBC. Damit hielt Berkshire Hathaway zuletzt Apple-Aktien im Wert von mehr als 17 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro).

Der 86-jährige Starinvestor Buffett, der um den Tech-Sektor lange einen Bogen machte, war im vergangenen Jahr beim Smartphone-Hersteller eingestiegen und hatte die Beteiligung bereits im letzten Quartal deutlich erhöht. Apple hatte im Weihnachtsgeschäft überraschend gut abgeschnitten, was bei Anlegern Hoffnungen geweckt hatte und die Aktie auf neue Rekordstände steigen ließ. Mit einem Börsenwert von derzeit rund 717 Milliarden Dollar ist Apple das wertvollste Unternehmen der Welt./hbr/DP/stk