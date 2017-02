Starbucks will seine Marktposition verteidigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

letzte Woche hatten die Aktionäre von Starbucks gut lachen. War doch zu lesen, dass die Kaffeehauskette offensichtlich sehr erfolgreich neue Konzepte umsetzt, um trotz der wachsenden Konkurrenz die Kundschaft bei Laue zu halten. So gibt es nicht nur eine öffentliche Rösterei in Seattle, es wird auch weltweit die Mobile-App zum bestellen und bezahlen immer beliebter. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Erst pfui, dann hui? Das Wachstum im Vorquartal, so Volker Gelfarth, war für Starbucks eher negativ zu bewerten, doch die Kaffeehauskette konnte den Umsatz im 4. Quartal 2016 dann wieder um 16% auf 5,7 Mrd. Dollar steigern und 23% mehr verdienen.

Neugeschäft verhilft zum Wachstum! Schon im vergangenen Geschäftsjahr eröffnete Starbucks 2.042 Filialen und kommt damit inzwischen auf mehr als 25.085 Standorte in ganzen 75 Ländern und schon in den neuen Läden haben sich die Umsätze um 4% erhöht.

Innovative Ideen! Nicht nur eine größere Produktauswahl half diesen positiven Nachrichten auf die Sprünge, auch die Möglichkeit, mobil zu bestellen und zu bezahlen tat ihr übriges dazu. Mit der App fürs Smartphone können Kunden Kaffee bestellen, bezahlen und einen Bonus erhalten. Weltweit gibt es bereits 12 Mio. Nutzer, also 18% mehr als im Vorjahr. Ganz zu schweigen von dem Kaffee-Erlebnis, dass in Seattle dank einer öffentlichen Rösterei voll aufgeht. So konnte, zeitgleich mit den Quartalszahlen, auch der Aktienkurs nach über einem Jahr mal wieder gen Norden wandert.

Der Konkurrenzkampf ist allerdings hart. Kann Starbucks trotzdem weiter gute Ergebnisse liefern? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

