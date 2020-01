Starbucks will Einwegverpackungen loswerden

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Starbucks (WKN:884437) produziert eine Menge Abfall. Die Kunden verwenden immer noch Plastikhalme, werfen ihre Becher weg und verbrauchen jeden Monat zig Millionen von Tüten und Servietten. Das Unternehmen hat sich bemüht, wiederverwertbare Artikel zu verwenden und Becher anzubieten, die das Trinken ohne Strohhalm leichter machen, aber auch diese Bemühungen haben dazu geführt, dass die Produkte immer noch auf Deponien entsorgt werden müssen.

Jetzt will das Unternehmen noch besser werden. CEO Kevin Johnson hat “ein langfristiges Bestreben vorgestellt, ein ressourcenfreundliches Unternehmen zu werden, das mehr gibt, als es vom Planeten nimmt”. Die neue Initiative umfasst “wissenschaftlich fundierte vorläufige Ziele für die Reduzierung von Kohlenstoff, Wasser und Abfall bis 2030” und bietet “fünf Strategien, die das Unternehmen identifiziert hat, um dies zu erreichen”.

Ein grünerer Starbucks?

Die Kaffeekette hat sich fünf konkrete Ziele gesetzt, die sie bis 2030 erreichen will. Man hat nicht genau dargelegt, wie man diese Ziele zu erreichen gedenkt, was angesichts der Tatsache, dass die Frist noch 10 Jahre entfernt ist, sinnvoll ist.

mehr pflanzliche Menüpunkte anbieten. keine Einwegverpackungen mehr verwenden, die auf der Mülldeponie landen. in “innovative und regenerative landwirtschaftliche Praktiken, Wiederaufforstung, Waldschutz und Wasserauffüllung” in der Lieferkette investieren. besseres Management von Lebensmittelabfällen umweltfreundlichere Geschäfte, Betriebsabläufe, Herstellung und Lieferung schaffen

“Unser Ziel ist es, ressourcenfreundlich zu werden – mehr Kohlenstoff zu sparen, als wir emittieren, Abfall zu beseitigen und mehr sauberes Süßwasser bereitzustellen, als wir verbrauchen”, schrieb Johnson.

Starbucks weiß nicht ganz, wie es diese Ziele erreichen soll. Johnson versprach jedoch kurz- und langfristige Transparenz, damit die Verbraucher sehen können, was seine Kette tut.

“Unsere Augen sind weit offen, weil wir wissen, dass wir nicht alle Antworten haben oder nicht alle Komplexitäten und möglichen Konsequenzen vollständig verstehen”, schrieb Johnson. “Jetzt ist es an der Zeit, ein noch umfassenderes Ziel zu erreichen – und es ist eine Arbeit, die visionäres Denken, neue Arbeitsweisen, Investitionen von Ressourcen und dringende Maßnahmen erfordert.”



Das Unternehmen hat einige spezifische Richtwerte festgelegt, die es bis 2030 erreichen will:

seine Kohlenstoffemissionen um 50 % zu reduzieren

den auf Deponien entsorgten Abfall um 50 % zu reduzieren

die Hälfte des verbrauchten Wassers einsparen oder wieder auffüllen

Auch Starbucks wird seine Fortschritte öffentlich machen. Dazu verwendet es einen neuen Maßstab, der in Zusammenarbeit mit Quantis und dem World Wildlife Fund entwickelt wurde. Der Index wird die “umfassende ökologischen Präsenz in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch und Abfall in Starbucks’ globalen Betrieben und der Lieferkette” verfolgen.

Warum macht Starbucks das?

Nenn es eine Mischung aus Altruismus und Vorsicht vor schlechter Presse, aber Starbucks unternimmt hier echte Schritte, zwar auf eine Weise, die weder unmittelbaren Druck auf das Unternehmen ausübt noch eine sofortige größere Investition erfordert.

Im Grunde hat sich die Kaffeekette bereit erklärt, das Richtige zu tun, aber sie hat sich selbst viel Freiraum gegeben, um dies zu erreichen. Das ist ein kluger Schachzug, um den Aktienkurs zu schützen. Das Unternehmen kann sich Zeit nehmen, um diese Ziele zu erreichen, während es bis 2030 schrittweise Änderungen vornimmt und von den Innovationen anderer profitiert.

Damit schützt Starbucks seine Marke und kommt gleichzeitig dem zuvor, was zu einem Problem für die Öffentlichkeit hätte werden können. Es geht das Problem an, bevor es mit einer Gegenreaktion konfrontiert wird … auf eine Art und Weise, die bis 2030 auch wirklich etwas Gutes bewirken sollte.

