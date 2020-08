Starbucks wettet darauf, dass kontaktloses Verbraucherverhalten über die Pandemie hinaus Bestand haben wird

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Starbucks (WKN:884437) hatte ein ziemlich anständiges Frühjahrsquartal, alles in allem. Sicher, ein Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar (38 % weniger als im Vorjahr) und ein Nettoverlust von 678 Millionen US-Dollar (verglichen mit einem Nettogewinn von 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr) sind nichts, worüber man sich freuen sollte. Die Zahlen waren jedoch besser als befürchtet, und mit 97 % der mehr als 32.000 weltweiten Geschäfte, die in irgendeiner Weise wieder in Betrieb sind, ist die Kaiserin des Kaffees bereits auf dem Weg der Erholung.

Die wichtigste Nachricht handelt jedoch von den Geschäftsstandorten. Das Unternehmen spricht über seine “Investitionen” in neue Ladenformate – anstatt sich einer Sprache zu bedienen, die darauf hinweist, dass Abholung und Lieferung eine Anpassung an den aktuellen Stand des Weltgeschehens darstellen. In den letzten Monaten waren Geisterküchen, die für die Erfüllung von Liefer- und Abholaufträgen genutzt werden, im Trend, und es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass Restaurants und andere Einrichtungen der Lebensmittelbranche, die Bestellungen für unterwegs bevorzugen, der Weg in die Zukunft sein werden.

Angesichts der Maßnahmen zum Update seiner Betriebsabläufe nehme ich Starbucks in meine Liste der Aktien auf, die gestärkt aus der aktuellen, durch die Pandemie verursachten “Entlassungskrise” hervorgehen werden.

Der Tod des Cafés?

Für diejenigen von uns, die im Nordwesten geboren und aufgewachsen sind, sind Drive-Thru- und Walk-up-Kaffeestände nichts Neues. Ketten wie Dutch Bros. Coffee machen schon seit Jahrzehnten ein Geschäft aus dem Coffee-on-the-go-Modell. Und Starbucks selbst ist ein Vorreiter des Formats und hat seine Drive-Thru-Coffeeshops im ganzen Land.

Doch im neuen digitalen Zeitalter, das sich aufgrund der Verbreitung von COVID-19 abzeichnet, setzt Starbucks auf die neuen Arten des Kaffeekonsums. CEO Kevin Johnson sprach während der letzten Telefonkonferenz ausführlich darüber. Es ist eine Pflichtlektüre für Restaurantbetreiber und Investoren gleichermaßen:

Als Reaktion auf die deutlichen Veränderungen im Verbraucherverhalten und in den Verbraucherpräferenzen beschleunigen wir jetzt strategische Initiativen für die Zukunft und positionieren Starbucks für ein anhaltendes langfristiges Wachstum. Wir haben unsere Entwicklung der Filialbasis aggressiv vorangetrieben, um Trends zu berücksichtigen, die sich in unserem Geschäft seit langem abzeichnen und die durch COVID-19 nur noch verschärft wurden.



Insbesondere erwartet Starbucks, dass die Drive-Thru-Nutzung zunehmen wird, und investiert in neue Tools für Mitarbeiter, um den Durchsatz zu erhöhen. Außerdem werden bis Ende des laufenden Quartals nicht weniger als 700 US-Filialen mit der Möglichkeit zur Abholung am Straßenrand ausgestattet. Und dort, wo Drive-Thru und Curbside-Pickup nicht funktionieren – insbesondere in dicht besiedelten städtischen Regionen – wurde ein neuer Starbucks-Store mit kleinen Stellflächen entwickelt; das Ziel ist es, innerhalb weniger Jahre einige Hundert davon (allein in den USA) in Betrieb zu nehmen.

Einige Änderungen bei der digitalen Bestellung und der Starbucks Rewards App stehen ebenfalls bevor. Johnson sagte folgendes zu der Anpassung, die im Herbst dieses Jahres eingeführt werden soll:

Während fast die Hälfte unseres Umsatzes jetzt von Rewards-Mitgliedern kommt, die ihre Wertkarten im Laden aufladen, haben wir von viel mehr Kunden gehört, dass sie gerne eine Option hätten, um Belohnungen zu verdienen, wenn sie direkt mit Bargeld, Kredit-, Debit- und ausgewählten digitalen Brieftaschen bezahlen. Indem wir diese Möglichkeit zu Starbucks Rewards hinzufügen, bieten wir Kunden mehr Möglichkeiten, mit der Starbucks App zu bezahlen und Prämien zu verdienen.



Eine Best-in-Breed-Kette

Hier kommt der unglaubliche Teil: Der vergleichbare Wochenumsatz von Starbucks (eine Mischung aus Fußgängerverkehr und Einkaufswert) in den USA stieg von einer Jahresrate von minus 65 % Mitte April auf nur minus 16 % am Ende des Quartals. Und für die rund 3.100 US-Geschäfte, die nie geschlossen haben, sind die Vergleichsumsätze im Juli sogar wieder positiv. All diese Geschäftsmodernisierungen zahlen sich aus.

Aber was ist, wenn all diese neuen “Investitionen” umsonst sind, wenn COVID-19 erst unter Kontrolle ist? Massenhafte Verhaltensänderungen sind schwer in Gang zu bringen, aber wenn sie erst einmal in Kraft sind, viel Glück beim Versuch, sie zu verlangsamen. Ich sage nicht, dass das Coffeeshop (oder das traditionelle Speiselokal) tot ist; im Gegenteil, es könnte einen Nachholbedarf für ein persönliches Abendessen geben, sobald wieder Normalität einkehrt. Aber es wird immer noch genügend Speisesäle geben, da das Gaststättengewerbe auf dem Weg in diese Krise jahrelang in rasantem Tempo neue Immobilien gebaut hat. Diese Ära der Kannibalisierung des gesamten Geschäftsverkehrs ist hoffentlich vorerst vorbei.

Aber ob es nun darum geht, die soziale Distanzierung aufrechtzuerhalten oder einfach nur der Bequemlichkeit wegen, die digitale Bestellung, Abholung und Lieferung wird ein wesentlicher Teil der neuen Normalität sein. Wenn ich vorhätte, ein neues Restaurant oder einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen oder ein bestehendes umzugestalten, wäre es schwierig, eine große Fläche zu rechtfertigen, in der ein Speisesaal eine wichtige Rolle spielt. Es ist ein Trend, ein kleineres Geschäft für unterwegs zu betreiben, ganz zu schweigen davon, dass es einfacher ist, einen Gewinn zu erzielen. Starbucks scheint sich diesem Dilemma zu stellen und die Veränderungen anzunehmen – und bisher fantastische Ergebnisse zu erzielen.

The post Starbucks wettet darauf, dass kontaktloses Verbraucherverhalten über die Pandemie hinaus Bestand haben wird appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Nicholas Rossolillo auf Englisch verfasst und am 30.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt , damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2020