Starbucks Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Vor dem 11. März lagen die Same-Store-Sales bei Starbucks in den USA für das 1. Quartal bei +8%. In der letzten Märzwoche sank der Umsatz im Zusammenhang mit der Corona-Krise jedoch auf vergleichbaren Flächen um 60%. In den drei Monaten bis Ende März ging der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 10% zurück. Der Gewinn brach um gut 50% auf unterm Strich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung