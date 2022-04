Starbucks-Aktie: Warum rutscht die Starbucks-Aktie ab?

Aktien niedriger gehandelt



Die Aktien der Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) werden am Montagmorgen niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es sein Aktienrückkaufprogramm aussetzen wird.

Am Montag kehrt der Gründer Howard Schultz als CEO und Direktor in den Vorstand des Unternehmens’zurück. In einem Brief an das Unternehmen teilte Schultz seine Vision für die Zukunft von Starbucks mit.

Shultz kündigte außerdem an, dass Starbucks sein