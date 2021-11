Starbucks-Aktie: Warum fällt sie?

Die Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) gab am Donnerstag gemischte Ergebnisse für ihr viertes Quartal bekannt. Darüber hinaus enttäuschte der Gewinnausblick die Anleger, so dass die Aktien des Unternehmens am 28. Oktober nachbörslich um fast 4 Prozent fielen. Vor dem jüngsten Kursrückgang lag die Starbucks-Aktie im bisherigen Jahresverlauf um fast 10 Prozent im Plus.

Finanzielle Höhepunkte

Starbucks meldete für das am 3. Oktober beendete



