Starbucks Aktie: Warum dieser Investor plant, die Aktie langfristig zu halten!

Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, bleibt trotz der jüngsten Schwäche in der Aktie von Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) investiert, sagte er am Donnerstag in der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report”.

Obwohl Brown die Starbucks-Aktie auf dem Höhepunkt der Pandemie gekauft hat und Gewinne von fast 100 % verzeichnen konnte, wird er nicht so bald Kasse machen. Er bleibt bei der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung