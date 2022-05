Starbucks-Aktie: Wahnsinns Anstieg!

Finanztrends Video zu Starbucks



mehr >

Besser als erwarteter Umsatz Die Aktien der Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) steigen am Mittwoch vorbörslich um 6,96% auf $79,50. Das Unternehmen meldete am Dienstag nachbörslich einen besser als erwarteten Umsatz für das zweite Quartal. Starbucks meldete einen Quartalsgewinn von 59 Cents pro Aktie, was der Konsensschätzung der Analysten entsprach. Das Unternehmen meldete auch einen Quartalsumsatz von 7,64 Milliarden Dollar, der die… Hier weiterlesen