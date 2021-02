Starbucks Aktie: Starbucks plant den Markteintritt von Laos!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) plant, in diesem Sommer ein Geschäft in Laos zu eröffnen, berichtete die Associated Press am Montag. Das Geschäft in der laotischen Hauptstadt Vientiane sollte von einer lokalen Tochtergesellschaft der in Hongkong ansässigen Maxim’s Caterers Ltd. betrieben werden. “Wir werden einen durchdachten Ansatz verfolgen, um das nachhaltige Wachstum in Laos voranzutreiben, und freuen uns darauf, einen Beitrag zur lebendigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



