Starbucks Aktie: Pete Najarian sieht viel Aufwärtspotenzial für die Aktie!

In der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report” sagte Pete Najarian, dass es ungewöhnliche Optionsaktivitäten bei Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) gab. Jemand kaufte sehr kurzfristige 56 Calls, die am Freitag auslaufen. Er fügte hinzu, dass es sich dabei um ein Surrogat für die Aktie” handele und dass der Handel auf einen netten Pop in den nächsten paar Tagen bis zum Verfall am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Starbucks



mehr >