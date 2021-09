Starbucks-Aktie: Einen weiteren Aufschwung zu erleben?

Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) brach am 15. September im Einklang mit Yum China Holdings, Inc (NYSE:YUMC) ein, nachdem das Unternehmen einen Geschäftsbericht vorlegte und darin negative Auswirkungen der COVID-19 Delta-Variante ankündigte. Yum China prognostiziert für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang von 50 % bis 60 % aufgrund von Abriegelungen in einer Reihe von chinesischen Provinzen.

Am Montag behielt Stifel sein Buy-Rating für Starbucks ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung