Starbucks-Aktie: Analystenaussagen!

Grund zum Optimismus Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) hat einen brutalen Start in das Jahr 2022 hingelegt, aber die Analystin der Bank of America, Sara Senatore, sagte am Montag, dass es Grund zum Optimismus gibt, nachdem sie einen genauen Blick auf die vierteljährlichen Nachfragetrends von Starbucks geworfen hat. Die Zahlen Senatore sagte, dass das Wachstum der Starbucks Rewards Mitgliedschaft ein führender Indikator… Hier weiterlesen