Unterföhring (ots) -- Thomas Anders wird neben Sido und Lions Head Teil derhochkarätigen Experten-Jury bei "X Factor"- Die große Musik-Entertainment-Show ab 27. August nur auf Sky 1- Castingbewerbungen unter: www.sky.de/xfactor- Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten undServices: Das neue Sky startet im Mai1. Mai 2018 - Mehr als 120 Millionen verkaufte Tonträger undAuftritte in zahlreichen Ländern - Thomas Anders gehört damit zu denkommerziell erfolgreichsten deutschen Sängern. Ab 27. August sitztder gebürtige Koblenzer neben Rapper Sido und Iggy von Lions Head inder hochkarätigen "X Factor"-Jury. Zusammen suchen sie dietalentiertesten Musiker Deutschlands.Durch seine langjährige Erfahrung im Showbusiness weiß ThomasAnders, was ein Kandidat mitbringen muss: "Ich bin überzeugt, dassTalent und Fleiß im Musikbusiness mindestens ebenso wichtig sind wieDisziplin und der ganz feste Glaube an sich selbst. Und wenn dannnoch der gewisse X Factor vorhanden ist, ist die Chance auf eineShow-Karriere sehr groß."Christian Asanger Vice President Entertainment Channels bei Skyfreut sich über den neuen Juror: "Mit Thomas Anders konnten wir eineabsolute Musiklegende für das Sky Show-Highlight des Jahres gewinnen.Durch seine langjährige internationale Musikerfahrung wird er alsJuror und Mentor unseren 'X Factor'-Kandidaten viele hilfreiche Tippsmit auf den Weg geben können.Exklusiv auf Sky 1 können Sky Kunden ab 27. August Thomas Anders,Sido und Iggy auf der Suche nach den Musiktalenten von Morgenbegleiten. Und bis dahin bleibt es spannend, denn das letzteJurymitglied wird noch bekanntgegeben. Weitere Informationen zur Showunter http://www.sky.de/xfactorAb Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab Mitte Mai mit demneuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Thomas Anders:Thomas Anders gehört zu den wenigen deutschen Stars, von denen manbehaupten kann, sie haben nationale und internationaleMusikgeschichte geschrieben. Schon während seiner Zeit mit ModernTalking führten unzählige Charterfolge seinen Ruhm in fast jedenWinkel der Erde. Alleine "You're my heart, you're my soul" war in 81Ländern auf Platz 1 der Verkaufscharts. Weltweit verkaufte er mitModern Talking und Solotiteln über 125 Millionen CDs. Für seinkünstlerisches Schaffen erhielt er über 420 Gold-undPlatin-Schallplatten bzw. CDs und zahlreiche Auszeichnungen. Darunterden "Bambi", die "Goldene Europa", die "Goldene Kamera", den "ECHO",den "World Music Award", den goldenen und silbernen "Bravo-Otto", den"Goldenen Löwen" von Radio Luxemburg und viele mehr. Im vergangenenJahr feierte er große Erfolge mit seinem ersten deutschsprachigenAlbum "Pures Leben". Weitere Informationen:https://www.thomas-anders.comÜber "X Factor":Bei "X Factor" treten die talentiertesten Musiker Deutschlands invier Kategorien gegeneinander an und versuchen die prominente Juryund das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nurweibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auchDuette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere. DieKandidaten müssen das gewisse Etwas haben - den X Factor. Auch dieJury stellt sich einer besonderen Herausforderung: Die Juroren,allesamt erfahrene Profis aus dem Musikgeschäft, werden im Verlaufder Show zu Mentoren der Kandidaten und kämpfen für ihre Favoriten.Damit treten auch die Jurymitglieder untereinander in einenWettbewerb. Die Musikprofis verhelfen mit ihrem Know-how denKandidaten zum perfekten Auftritt, treffen mit ihnen künstlerischeEntscheidungen und kämpfen darum, dass ihr Act die Show im großenFinale gewinnt."X Factor" ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows derWelt und lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England,Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien,Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreicheFremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. "X Factor" hat wie keinanderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, OllyMurs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschlandwird das Format von UFA Show & Factual produziert.Die Castings:Die Castings für "X Factor" starten ab sofort. Es sind Musik-Actsaller Musikrichtungen herzlich willkommen. Ob Solo-Sängerin oder-Sänger, Bands oder Gesangs-Duos, ob Chor oder Ensemble.Interessierte können sich ab sofort unter www.sky.de/xfactorbewerben.Die nächsten Casting-Termine in der Übersicht:- Linz (03.05.18) - ibis Linz City, Kärntnerstr. 18-20, 4020 Linz- Graz (04.05.18) - Star INN, Waltendorfer Gürtel 8-10, 8010 Graz- Wien (05. & 06.05.18) - Pop Akademie Wien, Gasometer B/34-36,Guglgasse 8, 1110 Wien- Mannheim (14.05.18) - Wyndham Hotel, F4 4-11, 68159 Mannheim- Würzburg (15.05.18) - Novum Business Center, Schweinfurter Str.11, 97080 Würzburg- Zürich (17.05.18) - Crowne Plaza Zurich, Badenerstr. 420, 8040Zürich- Freiburg (18.05.18) - Novotel Freiburg am Konzerthaus,Konrad-Adenauer-Platz 2, 79098 Freiburg im Breisgau- Stuttgart (26.05.18) - Kultur & Kongresszentrum, Berliner Platz1-3, 70174 Stuttgart- Nürnberg (29.05.18) - NOVINA HOTEL Wöhrdersee Nürnberg City,Dürrenhofstr. 8, 90402 Nürnberg- Innsbruck (30.05.18) - Ramada Tivoli, Olympiastr. 41, 6020Innsbruck- München (02.06.18) - Wolf-Ferrari Haus, Rathausplatz 2, 85521Ottobrunn- Dortmund (05.06.18) - Lensing-Carrée Conference Center,Silberstraße 21, 44137 Dortmund- Münster (06.06.18) - Allwetterzoo Münster, Sentruper Str. 315,48161 Münster- Kassel (07.06.18) - Wyndham Garden Kassel, Heiligenröder Str.61, 34123 Kassel- Köln (09. & 16.06.18) - MMC Studios, Gebäude B2, Am Coloneum 1,50829 Köln- Frankfurt (13.06.18) - Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486Frankfurt am Main- Trier (14.06.18) - ERA Conference Centre, Metzer Allee 4, 54295TrierÜber Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. 