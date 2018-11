Staramba: Ungereimtheiten mehren sich

Weitere Suchergebnisse zu "Staramba":

Der selbsternannte „Virtual-Reality-Vorreiter“ Staramba (WKN: A1K03W) gerät in zusehends unruhiges Fahrwasser. Ende Mai wurde dem Berliner Startup der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2017 versagt. Nun die neue Hiobsbotschaft: Der revidierte Bericht wird nicht wie angekündigt am 31. Oktober, sondern erst am 30. November veröffentlicht.

Die Börse quittiert die Meldung vom letzten Dienstag mit einem satten Minus. Die Staramba-Aktie, wo sich Promi-Aktionäre wie Tim Wiese und Niko Kovac tummeln, rutschte zwischenzeitlich auf unter 20 Euro. Dass die Prüfung mehr Zeit beansprucht, hat wohl triftige Gründe. Eine Neubewertung einzelner Verträge ist nun notwendig. Zudem wurde die Umsatzprognose für 2017 auf 12 Millionen Euro korrigiert.

Finger weg!

Im Zentrum der Kritik stehen die „ausgewiesenen Umsatzerlöse“. Nach Angaben des Wirtschaftsprüfers hatte Staramba die zur „Prüfung der Umsatzrealisation“ erforderlichen Nachweise nicht erbracht.

Die Prüfungshemmnisse werfen kein gutes Licht auf das Startup. Aus genannten Gründen bietet die Aktie momentan keinen Investment-Case, im Gegenteil. Anleger kennen seit rund 1 1/2 Jahren (!) hier nicht einmal die Geschäftszahlen.

Das, was wir wissen, ist wenig vertrauenserweckend: Der Goodwill-Anteil in der Bilanz machte zuletzt eine hohe zweistellige Millionensumme und das Gros des Eigenkapitals aus. Die Marktkapitalisierung beläuft sich immer noch auf rund 55 Millionen Euro.

Nach Aufstellung des Jahresberichts für das vergangene Jahr will Staramba den Halbjahresbericht 2018 „zeitnah“ vorlegen.

