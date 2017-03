Unterföhring (ots) -- "Riviera" ab 2017 exklusiv auf Sky in Deutschland, Österreich,Italien, Großbritannien und Irland- Star-Ensemble mit Julia Stiles, Adrian Lester, Iwan Rheon undLena Orlin- Zehnteilige Thriller-Serie von Oscarpreisträger Neil Jordan("Die Borgias" und "The Crying Game")30. März 2017 - Julia Stiles, Adrian Lester und Iwan Rheon: dieStars sind erstmals in ihren Rollen in der neuen paneuropäischen SkyOriginal Series "Riviera" zu sehen. Vor der sonnendurchflutetenKulisse Südfrankreichs und in der Welt der Superreichen erzählt"Riviera" die Geschichte moralisch zweifelhafter Charaktere mitkomplexen Beziehungen voller Emotion und Drama. Die zehnteiligeThriller-Serie wurde von Oscarpreisträger, Autor und Regisseur NeilJordan ("The Crying Game", "Die Borgias") erschaffen. "Riviera"basiert auf der Idee des früheren "U2" Managers Paul McGuiness. AlsKo-Autor der ersten zwei Folgen war zudem John Banville ("The Sea"),der bereits den "Booker Prize" gewonnen hat, im Einsatz.In der Sky Original Production ist ein internationaler Cast zusehen, zu dem Julia Stiles ("Bourne"-Filmreihe), Iwan Rheon ("Game ofThrones"), Adrian Lester ("Undercover", "London Spy") und AnthonyLaPaglia ("Without A Trace") gehören."Riviera" ist noch dieses Jahr exklusiv auf Sky in Deutschland,Österreich, Großbritannien, Irland und Italien für alle 21 MillionenSky Kunden zu sehen.Über "Riviera":Das makellose Luxusleben von Georgina bricht nach nur einem JahrEhe mit dem Kunstsammler Constantine abrupt zusammen, als ihr Mannbei einer Explosion auf der Jacht eines russischen Oligarchen undWaffenhändlers ums Leben kommt. Daran zweifelnd, dass ConstantinesTod ein Unfall war, macht sie sich auf die Suche nach den wahrenHintergründen der Tragödie. Bald sieht sich Georgina mit den dunklenMachenschaften ihres Mannes konfrontiert. Als sie erkennt, welchesDoppelspiel Constantine getrieben hat, gerät sie in eine Spiralemoralischer Abgründe und wird in eine Welt voller Lügen undKriminalität gezogen. Um das legendäre Familienanwesen an der Côted'Azur zu bewahren, das Schicksal ihrer Familie zu beschützen und zuüberleben, muss sich Georgina schnell in dieser neuen undgefährlichen Realität zurechtfinden. Aber wie sie bereits in ihrerJugend als Kunststudentin unter Beweis gestellt hat, lernt sie sehrschnell."Riviera" wird im Auftrag von Sky UK von Archery Pictures undPrimo Productions produziert. Ausführende Produzenten sind NeilJordan, Liza Marshall ("Red Riding Trilogy", "Taboo"), Kris Thykier("Kick-Ass", "Woman in Gold") und der frühere U2 Manager PaulMcGuinness, auf dessen Idee die Serie auch beruht. Als Produzentfungiert Foz Allan ("Jekyll & Hyde"), Regie übernimmt der mehrfachausgezeichnete Philipp Kadelbach ("Generation War", "SSGB") und fürdie Kamera wird sich BAFTA-Gewinnerin Laurie Rose verantwortlichzeigen. Die Serie wurde von Anne Mensah, Head of Drama bei Sky UK,Redakteur Cameron Roach und Zai Bennett, Director von SkyEntertainment UK & Irland in Auftrag gegeben. Die weltweiteDistribution erfolgt durch Sky Vision.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Mastersof Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch alsauch in englischer Originalfassung verfügbar. 