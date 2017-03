Star-Dirigent, Komponist, Produzent und Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters Kristjan Järvi gründet Produktionsfirma Sunbeam Productions / Nach der Sommerpause 2017 letzte Spielzeit in Leipzig (FOTO)

Leipzig (ots) -Der international renommierte und gefeierte Dirigent, Komponistund Produzent Kristjan Järvi bündelt seine vielfältigen Aktivitätenin seiner neu gegründeten Produktionsfirma Sunbeam Productions. DerChefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters wird nach der Sommerpause2017 seine letzte Spielzeit in Leipzig einläuten, um künftig denFokus verstärkt auf eigene Produktionen und Projekte zu legen.Daneben wird Kristjan Järvi seine zahlreichen Partnerschaften mitOrchestern weltweit fortsetzen.Die Sunbeam Productions entwickelt die aktuelle Produktion"Waterworks" für Järvis festes Ensemble "Baltic Sea Philharmonic".Die Weltpremiere ist am 5. Mai in Hattingen. Insgesamt stehen fünfdeutsche Städte auf dem internationalen Tourplan, unter anderemspielt das Ensemble am 29. August in der Elbphilharmonie in Hamburg.Mit seinem zweiten festen Ensemble "Absolute Ensemble" wirdKristjan Järvi unter anderem die erfolgreiche Zusammenarbeit mit TomTykwer fortsetzen. Im Moment entwickeln Tykwers XFilme und JärvisSunbeam Productions eine Konzertaufführung, die auf der im Momententstehenden Fernsehserie "Babylon Berlin" basiert. Langfristig wirdsich die Sunbeam Productions und Kristjan Järvi auch aufKompositionen für internationale und nationale Film- undFernseh-Stoffe konzentrieren. Mit dem MDR Ensemble hat Kristjan Järvizahlreiche Soundtracks für Hollywood-Filme wie "Cloud Atlas","Hologram for the King", "The Lion", aber auch für Filme und Serienwie "The Boy" und "Sense 8" eingespielt.Und auch die maßgeschneiderten Programme für die Musikprojekteunter dem Label "KJ Sound Experience" werden künftig von der SunbeamProductions entwickelt und umgesetzt. Ein weiteres Steckenpferd vonPublikumsliebling Järvi sind die genreübergreifenden "KJ Festivals",die in Spielstätten, wie alten Kinos und Fabrikhallen ein jungesPublikum begeistern und die in Zukunft ebenfalls von der SunbeamProductions verantwortet werden. Die Festivals sind auch fester undbeliebter Bestandteil des MDR Sinfonie-Orchesters, die anstehendenFestivals der Saison 2017/2018 stehen alle unter dem Motto"Elements".Als Mitglied des Estnischen Olympischen Komitees leitet KristjanJärvi die Initiative "Sound Estonia", die darauf abzielt dieVerbindung zwischen einem gesunden Körper und Geist zu fördern undbesonders junge Menschen zu motivieren Sport zu machen!Kristjan Järvi: "Für mich besteht mein Publikum aus jedereinzelnen Person auf der Welt. Musik sollte für alle überallzugänglich und kein exklusives Gut sein. Ich möchte die Menscheninspirieren, Musik als Vehikel einzusetzen, sich selbst und ihrUmfeld zu begeistern und zu inspirieren und damit einen positivenEinfluss auf die Gesellschaft und Menschheit auszuüben und dadurcheine Form des Austausches zwischen den Menschen zu schaffen."About Kristjan JärviGeboren 1972 in Tallinn/Estland, emigrierte Kristjan Järvi mitseiner Familie als Kind in die USA, wo er in New York City aufwuchs.Kristjan Järvi verwirklicht seine Ideen mit vier Ensembles: alsChefdirigent des MDR Sinfonieorchesters, als Dirigent des von ihm undCharles Coleman 1993 gegründeten New Yorker Absolute Ensembles, dasKlassik, Hip-Hop und Jazz verbindet, und des Baltic Sea Philharmonic,das dem Baltic Sea Music Education System zugrunde liegt. Seineberuflichen Stationen: 1998 bis 2000 war Järvi Assistent vonEsa-Pekka Salonen beim Los Angeles Philharmonic Orchestra. Von 2000bis 2004 Chefdirigent und Musikdirektor der NorrlandsOperan in Umeaund des Königlichen Philharmonieorchesters in Stockholm. Von 2004 bis2009 Leiter des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich in Wien.Järvi ist zudem künstlerischer Berater des Kammerorchesters Basel.Seit 2012 Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters. Bisherveröffentlichte Kristjan Järvi mehr als 60 Alben. Järvi arbeitet miteinigen der herausragendsten und kreativsten Persönlichkeiten derKunstszene, von Filmregisseuren Tom Tykwer ("Lola rennt", "DasParfum", "The International") und den Wachowski-Schwestern("Matrix"), bis hin zu Komponisten und Musikern wie Arvo Pärt, SteveReich, Tan Dun, Hauschka, Dhafer Youssef und Anoushka Shankar.Mehr Infos auf der Website: http://www.sunbeamprods.com Facebook:http://www.facebook.com/KristjanJarviPressekontakt:Antje Burda+49 170 7779012+49 89 8906491 11ab@burda-fink.deBurda und Fink GmbHAgentur für KommunikationOriginal-Content von: Sunbeam Productions, übermittelt durch news aktuell