Star Clippers mit neuen Segel-Kreuzfahrten für Sommer 2021 / Neue Routen führen umweltfreundlich und jenseits des Massentourismus auf See nach Asien und durch das Mittelmeer

Hannover-Langenhagen (ots) - Mehrfach mit dem Green Cruise Award ausgezeichnet,setzt die Reederei Star Clippers Segel auf neuen Kreuzfahrt-Routen: Die Vorschaufür die Sommersaison 2021 führt das größte Vollschiff der Welt, den Fünfmaster"Royal Clipper", zur Segelregatta Le Voiles de St. Tropez und zu einerviertägigen Schnupper-Kreuzfahrt unter weißen Segeln ab und bis Venedig. DieLagunenstadt ist im Sommer 2021 auch Starthafen für verschiedene Törns entlangder Küsten Kroatiens und Montenegros.- Atlantiküberquerung: 20 Tage unter Segeln von der Karibik nachEuropaNach einer spektakulären, 20-tägigen Atlantiküberquerung unter Segeln ab demkaribischen St. Marten bis in das spanische Malaga kreuzt auch der Viermaster"Star Flyer" im Sommer 2021 durch das Mittelmeer: Hier führen die Routen abPiräus zu den südlichen und den nördlichen Kykladen Griechenlands oder inKombination mit Kroatien ebenfalls nach Venedig.Das Schwesterschiff "Star Clipper" befährt ganzjährig unterschiedliche Routen inAsien: Ko Samui, Singapur, Bali, Kambodscha und Java sind die Traumziele für diemaximal 170 Passagiere.- Star Clippers als "World´s Leading Green Cruise" ausgezeichnetLaut Wall Street Journal sind es die Oscars der Reisebranche: Die World TravelAwards. Star Clippers erhielt von dieser Tourismusvereinigung erneut den Titel"World´s Leading Green Cruise" verliehen. Der weltweit anerkannte Berlitz Guidewählte Star Clippers unter die Top Ten der Boutiqueschiffe, der Conde NastTraveller empfiehlt das abwechslungsreiche Asienprogramm der "Star Clipper".Die Vorschau für die Sommersaison 2021 kommt jetzt in die Reisebüros. Bis EndeJanuar 2021 gewährt Star Clippers für die "Royal Clipper", "Star Clipper" und"Star Flyer" Frühbucher-Vorteile bis zu 20 Prozent.Weitere Informationen www.starclippers.com | Telefon 00800-782 72 547Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. MitAnlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitätenund Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt StarClippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. StarClippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik, Asien und dasMittelmeer. Seit 2017 kreuzt die "Star Clipper" durch die Inselwelt Asiens. ZurFlotte zählen der Fünfmaster "Royal Clipper" (Länge 134 Meter / 227 Passagiere /106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster "Star Flyer" und"Star Clipper" (Länge 115,5 Meter / 170 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).Bildmaterial: Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreiches Foto-Material zu StarClippers und der Segelflotte zur Verfügung. Dazu bitte einfach Kurs aufwww.starclippers.com nehmen und unter Presseanfragen (siehe untere Zeile derHomepage) die gewünschten Motive auswählen.Bitte die Groß- und Kleinschreibung für den Eintritt in diesen Bereich beachten.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51181/4487163OTS: Star ClippersOriginal-Content von: Star Clippers, übermittelt durch news aktuell