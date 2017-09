München (ots) -Früher wurde er für sein Faible für Mode und Beauty und seinaußergewöhnliches Aussehen gemobbt, heute lieben ihn seine Fansdafür: Star-Blogger Riccardo Simonetti begeistert Tausende mit seinemfunky Style und seinen Kolumnen (@riccardosimonetti, ca. 103.000Follower auf Instagram, www.fabulousricci.com). Im JOY-Sonderheft JOY#pretty (10/2017, EVT. 01.09.) spricht der 24-Jährige über wahreSchönheit und verrät, was ihm an seinem Look am wichtigsten ist.Riccardo Simonetti liebt alles, was auffällt: Glitzernde Outfits,schillernde Schuhe, bunte Accessoires, extravagante Frisuren. Für ihnhat Mode vor allem etwas mit Freiheit zu tun: "Die Gesellschaft redetuns von klein auf ein, was angesagt ist und wie unser Look zu seinhat. Und fällt man aus dem Schema, wird man schnell angefeindet. Ichhabe da nie so richtig reingepasst und musste lernen, mir meineigenes Schönheitsideal aufzubauen. Eigentlich sollte das jeder vonuns tun." Besonders in der Welt der Blogger sei das jedoch schwierig:"Im Internet geht der Trend leider dahin, dass alles konform wird.Jeder imitiert den Style und Stil des anderen. Wo bleibt da diePersönlichkeit des Einzelnen? Wo die Botschaft? Und wo der Spaß?"Obwohl der Berliner sich selbst als eitel bezeichnet, gibt es fürihn wichtigere Dinge im Leben als das Aussehen: "Für mich gilt:lieber interessant als schön. Also traut euch! Seid lieber anders undaußergewöhnlich als langweilig." Mit dieser Strategie hat sich dersympathische Paradiesvogel in den letzten Jahren an die Spitze derdeutschen Blogger gearbeitet: "Ich habe Erfolg mit dem, was ichmache, weil ich eben nicht so bin wie die anderen. Ich bin keinehübsche blonde Influencerin - und darf dennoch so viel Tolles erlebenund ein Vorbild sein. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Ichmöchte die Menschen gern inspirieren, ihr Leben selbst mehr in dieHand zu nehmen und weniger darauf zu achten, was andere sagen."Jeder solle das im Leben machen, was ihm Spaß macht und am Herzenliegt. Erst dann kommt man authentisch rüber. Riccardo sind seineHaare superwichtig. Darum sind sie auch zu seinem Markenzeichengeworden. "Wenn die sitzen, ist mir alles andere egal. Aber unter unsgesagt: Damit sie so aussehen, gehe ich auch zweimal die Woche zumFriseur und lasse sie mir föhnen", verrät er und fügt hinzu: "Einguter Song im Ohr kann jedoch manchmal mehr bewirken als eine MengeHaarspray!"Hinweis für die Redaktionen:Das JOY-Sonderheft #pretty ist im Bundle mit der neuen JOY-Ausgabe(10/2017) ab dem 1. September 2017 im Handel. Diese Meldung ist unterQuellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell