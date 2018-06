Star-Bariton Thomas Hampson präsentiert zehnteilige SWR2 Reihe (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Einzigartige Liederreise durch die Jahrhunderte "Das Lied alsSpiegel seiner Zeit" / "SWR2 Musikstunde", ab 18. Juni 2018, jeweils9:05 Uhr"Ich liebe die große Oper, aber mindestens genausoleidenschaftlich liebe ich das Lied, in dem zwei eigentlich in sichschon perfekte Kunstformen - Dichtung und Musik - aufeinandertreffen..." Mit dieser Liebeserklärung eröffnet der US-amerikanische BaritonThomas Hampson die einzigartige Reihe "Das Lied als Spiegel seinerZeit", die SWR2 vom 18. Juni an sendet. Der Opernstar und begeisterteLiedsänger Hampson präsentiert als Moderator insgesamt zehn Sendungenüber das Kunstlied als Spiegel der Zeitgeschichte vom späten 18.Jahrhundert bis in die Gegenwart. Vorlage für dieses außergewöhnlicheProjekt ist die Radioreihe "Song - Mirror of the World", die Hampsonin den USA produziert hat. Den Auftakt macht die Folge "Die 89er:1789, 1889 und 1989". Alle Folgen werden nach der Ausstrahlungjeweils eine Woche auch in der SWR2 App und im Internet aufSWR2.de/musikstunde abrufbar sein.Einzigartiger Blick auf die Kulturgeschichte: "Besser als jedesGeschichtsbuch" Mit seinem charmanten Akzent begleitet Thomas Hampsondie Hörerinnen und Hörer durch alle zehn Folgen der "SWR2Musikstunde": "Lieder sind für mich der Schlüssel zum Verständnis vonKultur und Geschichte. Sie sind Prismen, durch die wir diehistorische Zeit, in der sie entstanden sind, in allen Facettenaufgefächert kennenlernen, oft besser als in jedem Geschichtsbuch.Aber mit diesem Blick durch das Prisma lernen wir auch etwas über unsund unsere Zeit.""Werkstatt-Besuch": Blick hinter die Kulissen der Produktion Ineinem "Werkstatt-Besuch" der "Musikstunde" wirft die SWR2 RedakteurinBettina Winkler einen Blick hinter die Kulissen der Produktion,stellt den Sänger und seine 2003 gegründete "Hampsong Foundation" vorund lässt ihn als Liedinterpreten zu Wort kommen (23. Juni 2018, ab9:05 Uhr)."SWR2 Musikstunde: Das Lied als Spiegel seiner Zeit" 18.-22. Juni2018, Folge 1-5, 9:05 bis 10 Uhr 25.-29. Juni 2018, Folge 6-10, 9:05bis 10 Uhr Eine Woche zum Nachhören auf www.SWR2.de/musikstunde.Pressefotos von Thomas Hampson im Hörfunkstudio zum Herunterladen:www.ARD-Foto.de Folge 1-5 vorab zum Vorhören für akkreditierteJournalisten auf www.presseportal.SWR.deIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell