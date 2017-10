Staples: Sycamore bietet 10,25 $ je Aktie in bar!

Weitere Suchergebnisse zu "Staples":

Liebe Leser,

Übernahmen im Handel sind zuletzt selten geworden, weil Investoren eher in Online-Firmen ihr Geld investierten. Jetzt bietet die Beteiligungsgesellschaft Sycamore für Staples 10,25 $ je Aktie in bar. Der insgesamt 6,9 Mrd $ schwere Kauf soll bis Ende 2017 über die Bühne gehen, muss aber noch von den Behörden genehmigt werden. Staples betreibt auch in Deutschland Filialen. Der Konzern leidet schon seit Jahren unter der zunehmenden Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon sowie großen Einzelhändlern wie Wal-Mart.

Allein im 2. Quartal wurden 33 Filialen geschlossen

Zudem war vor rund einem Jahr eine milliardenschwere Fusion mit dem Rivalen Office Depot am Widerstand der US-Wettbewerbsbehörden gescheitert. Aufgrund der überraschenden Übernahme rückten die Zahlen für das 2. Quartal in den Hintergrund. Dabei waren sie gar nicht mal so schlecht. Der Umsatz ging im 2. Quartal nur noch um 3,1%auf 3,9 Mrd $ zurück. Davon entfiel 1% auf den Verkauf des Print-Solutions-Geschäfts, 1% lag am Umsatzrückgang auf vergleichbarer Verkaufsfläche.

Der verbleibende Rückgang ist vor allem den Ladenschließungen geschuldet. Allein im 2. Quartal wurden 33 Filialen geschlossen. Weitere Schließungen sollen folgen, um die Profitabilität zu verbessern. Unterm Strich fiel ein kleiner Gewinn von 55 Mio $ an. Trotzdem zahlt Staples unverändert eine Quartalsdividende von 12 Cent je Aktie. Damit bezahlt der Konzern weiterhin 0,48 $ Dividende je Anteilsschein auf das Jahr gerechnet. Durch den Kursverfall ist die Dividendenrendite auf 4,7% angestiegen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.