Stapellauf für ruf Cruises / Weltweit erste Kreuzfahrtsparte nur für Jugendliche - buchbar ab 16 Jahren (FOTO)

Berlin/Bielefeld (ots) -Schon mit 16 Jahren allein auf Kreuzfahrt? Mit den ruf Cruises istdas jetzt möglich. Die weltweit erste Kreuzfahrtsparte nur fürJugendliche ist das neueste Angebot von ruf Jugendreisen. Junge Leutekönnen dabei die Welt vom Wasser aus erobern: ohne Eltern, aber mitRund-um-Sorglos-Service, Betreuung und jungem Programm. Möglich sindeine ruf Cruise im Mittelmeer, eine River Cruise mit Stationen inWien und Budapest, eine Karibik-Kreuzfahrt rund um Kuba und eineSegelcruise in der kroatischen Adria."Der Kreuzfahrtboom trifft den Jugendtourismus. Cruises stehen beiJugendlichen hoch im Kurs", erläutert ruf Geschäftsführer BurkhardSchmidt-Schönefeldt bei der Produktvorstellung auf der TourismusmesseITB 2017. Zu dieser Einschätzung kommt auch der internationaleKreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA). Inseinem Jahresbericht 2017 (1) stellt er fest, dass eine neueGeneration den Anker lichtet. Die jüngere Generation - inklusive derMillennials und der Generation X - finde so häufig Gefallen anKreuzfahrten wie nie zuvor. Diese Reiseform schneide bei ihnen besserab als Urlaube an Land.ruf Jugendreisen bietet seit 2015 ein erstes Kreuzfahrtformat nurfür junge Leute an: die Adria Cruise. Gemeinsam mit Gleichaltrigenund an Bord mehrerer Motorsegelschiffe erwartet die Gäste einProgramm mit Partyhopping in verschiedenen Häfen, Feiern in Beachbarsund Badestopps auf offenem Meer. "Das Pilotangebot hat den Nerv derZielgruppe getroffen. Die Erfahrungen lassen wir jetzt in unsereneuen Cruises-Angebote einfließen. Wir haben den Kreuzfahrten einekräftige Verjüngungskur verordnet", betont Schmidt-Schönefeldt. Dasfängt beim Alter der Teilnehmer an. Bei der River Cruise und derAdria Cruise - den beiden Angeboten nur für ruf Gäste - wird dasDurchschnittsalter der Gäste unter 18 sein. Bordprogramm und Ausflügesind komplett auf die Bedürfnisse der Jugend ausgerichtet. Abendskönnen die Gäste in den Häfen oder an Bord feiern. Auch bei denanderen beiden Angeboten gibt es für die ruf Gäste Extras, die dieReisekasse schonen und besondere Erlebnisse ermöglichen. Bei allenruf Cruises sind die Kunden mit geschulten ruf Reiseleiternunterwegs.Die Kreuzfahrten sind ab sofort online oder im Reisebüro buchbar:Die River Cruise, die Mittelmeer Cruise und die Kuba Cruise für 2018,die Adria Cruise auch schon für 2017. Informationen unter www.ruf.deoder in einem Minikatalog.Reisebeispielruf River Cruise mit der MS Fidelio, nur für ruf Gäste.7-Tagesfahrt von Passau über Wien und Bratislava nach Budapest undzurück. All-inclusive-Verpflegung, Stadtbesichtigungen, Abendprogrammin Budapest und Wien, zum Beispiel mit Besuch einesStreetfoodmarkets, jeden Abend Partyprogramm in einer anderen Stadtoder an Bord. Preis ab 799 Euro.Hier finden Sie uns:ITB Berlin8.-12. März 2017Halle 4.1Stand 107(1) Quelle: CLIA Deutschland, Pressemitteilung vom 19. Dezember2016: "CLIA gibt Ausblick für 2017", aufwww.cliadeutschland.de/presse