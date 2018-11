Unterföhring (ots) -- Exklusive Weltpremiere der ersten beiden Episoden der Sky Serie mithochkarätigen Gästen u.a. Ilse Aigner, Veronica Ferres, MariaFurtwängler, Elyas M'Barek, Lothar Matthäus, Klaus Doldinger, HannesJaenicke, Sonja Kirchberger, Gitta Saxx, Friedrich Mücke uvm.- Ebenfalls anwesend Regisseur Andreas Prohaska und der "DasBoot"-Cast mit Vicky Krieps, Rick Okon, August Wittgenstein, TomWlaschiha, Vincent Kartheiser, Franz Dinda und vielen weiteren- Die Sky Serie "Das Boot" läuft ab 23. November exklusiv immerfreitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 HD; alle acht Folgenabrufbar über Sky Ticket, Sky Go und On Demand- Mehr Informationen, Trailer und Interviews: www.sky.de/dasbootUnterföhring, 7. November 2018 - "Das Boot" ist vom Stapel gelaufen!Am gestrigen Abend fand in den Bavaria Studios vor den Toren Münchensvor über 800 geladenen Gästen aus Medien, Entertainment, Politik,Sport und Wirtschaft die glanzvolle Weltpremiere der neuen SkyOriginal Production "Das Boot" statt. Die Gastgeber Sky CEO CarstenSchmidt und Jan Kaiser, Geschäftsführer der Bavaria Fiction,begrüßten neben der Bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, eineVielzahl an hochkarätigen Gästen, zu denen unter anderen dieSchauspieler Maria Furtwängler, Veronica Ferres, Elyas M'Barek,Regisseur Andreas Prochaska, Friedrich Mücke, Sonja Kirchberger undHannes Jaenicke gehörten. Auch die Sky Sportexperten ChristophMetzelder und Lothar Matthäus mit seiner Frau Anastasia sowieMusiklegende Klaus Doldinger, ZDF-Intendant Thomas Bellut,WDR-Intendant Tom Buhrow sowie Sky Programmchefin Elke Walthelmwollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen.Gastgeber und Sky CEO Carsten Schmidt: "Wir sind stolz darauf unserenSky Kunden nach 'Babylon Berlin' mit 'Das Boot' nun erneut eineaußergewöhnliche Sky Original Production exklusiv präsentieren zukönnen. Die Weltpremiere war ein großartiger Auftakt, nun fiebern wirdem exklusiven Serienstart auf Sky am23. November entgegen."Jan S. Kaiser, Geschäftsführer der Bavaria Fiction ist ebenfallsüberzeugt: "Wir sind mit einer großen Portion Demut gegenüber denMachern von 1981 an die Produktion der Serie herangegangen und dassieht man auch in der Umsetzung. Die Serie 'Das Boot' ist ganzbewusst kein Remake, sondern der Versuch eine neue und dennochbekannte Welt für den Zuschauer zu kreieren."Über den roten Teppich in Grünwald lief selbstverständlich auch derCast der neuen Sky Serie: Neben Regisseur Andreas Prochaska, denHauptdarstellern Vicky Krieps, Rick Okon, August Wittgenstein und TomWlaschiha, waren auch Pit Bukowski, Franz Dinda, Stefan Konarske, derextra aus den USA eingeflogene Vincent Katheiser, Philip Birnstielund viele andere anwesend.Vicky Krieps über "Das Boot": "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht,Simone Strasser zu spielen. Simone ist die zentrale Figur, die dieHandlungsstränge an Land und zur See verknüpft. Eine Frau, die mutigeEntscheidungen trifft und zeitgleich einen Kampf zwischen Verstandund Herz mit sich selbst ausficht."Und Tom Wlaschiha ergänzt: "Die Serie ist tiefgründig und aufwühlend.Wir erzählen Schicksale von Menschen, die sich in extremenSituationen befinden und dabei auch noch weitreichende Entscheidungentreffen müssen. Die Verknüpfung der beiden Handlungsstränge, dasklaustrophobische Leben an Bord des U-Boots und die aufkommendeRésistance in La Rochelle, sind wahnsinnig dynamisch erzählt undziehen den Zuschauer sofort in ihren Bann."Ebenfalls vor Ort waren die Produzenten Marcus Ammon und FrankJastfelder von Sky Deutschland, Moritz Polter, Oliver Vogel und JanS. Kaiser von Bavaria Fiction sowie Jenna Santoianni für SonarEntertainment.Von dem neuen "Das Boot" begeistert zeigten sich bei derAfter-Show-Party auch weitere prominente Gäste wie Sonja Kiefer,Florian Simbeck, Fritz Karl sowie die Sky Moderatoren KatharinaKleinfeld, Laura Lutz, Sandra Baumgartner, Marlen Neuenschwander,Sebastian Hellmann, Gregor Teicher, Thomas Fleischmann, PeterHardenacke und Stefan Hempel. Sky Moderatorin Britta Hofmannmoderierte den Abend.Über "Das Boot":Die Geschichte der neuen Event-Serie Das Boot beginnt im Herbst 1942,zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des ZweitesWeltkrieges immer brutaler wird.Im Herbst 1942 ist die U-612 im besetzten Frankreich bereit für ihreJungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun desU-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfigeBesatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unterWasser zu kämpfen. Sie werden körperlich und mental an ihre Grenzengetrieben und schließlich beginnen zwischenmenschliche Spannungen dieLoyalitäten an Bord auf eine harte Probe zu stellen. In derZwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) in derHafenstadt La Rochelle außer Kontrolle. Simone ist hin- undhergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüberDeutschland, der Résistance und einer gefährlichen und verbotenenLiebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbst als jemals zuvor undbegibt sich in Lebensgefahr.Facts:Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, D/USA 2018, 8 Episoden à ca.60 Min., Regie: Andreas Prochaska. Drehbuch: Tony Saint, Johannes W.Betz. Produzenten: Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser fürBavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für SkyDeutschland; Jenna Santoianni für Sonar Entertainment. Darsteller:Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, VickyKrieps, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, JamesD'Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, StefanKonarske.Ausstrahlungstermine:Ab 23. November 2018 für Sky Entertainment Kunden alle acht Episodenverfügbar auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.Parallel dazu immer wöchentlich freitags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhrauf Sky 1HD.Wiederholungen u.a. freitags ab 22.20 Uhr und samstags ab 20.20 Uhrund sonntags ab 21.45 Uhr jeweils auf Sky 1 HD, montags ab 20.15 Uhrauf Sky Cinema HD und donnerstags ab 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).