Stantec: Schluss mit der Unsicherheit!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stantec, die im Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.11.2020, 21:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 39.31 CAD.

Die Aussichten für Stantec haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Stantec-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 40,43 CAD. Der letzte Schlusskurs (39,27 CAD) weicht somit -2,87 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (39,58 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,78 Prozent Abweichung). Die Stantec-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Stantec-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Stantec erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Stantec-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (47 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 19,68 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,27 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Stantec erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Stantec aktuell 1,58. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Stantec bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

