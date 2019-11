Stantec: Kann das wirklich gut gehen?

Für die Aktie Stantec stehen per 24.11.2019, 05:28 Uhr 34.94 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Stantec zählt zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Unsere Analysten haben Stantec nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,66 Prozent und liegt damit 0,67 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 2,33). Die Stantec-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Stantec-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Stantec-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Stantec aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33,75 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,43 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (34,95 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Stantec somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Stantec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 2,77 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,22 Prozent im Branchenvergleich für Stantec bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent im letzten Jahr. Stantec lag 5,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.