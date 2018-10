Stansted Express Top Tipps für ein authentisches Weihnachtserlebnis

London (ots) - Weihnachten steht vor der Tür und London ist zurschönsten Zeit des Jahres immer eine Reise wert. Reisende wollen denfestlichen Glanz der Stadt und den traditionellen Weihnachtsspiriterleben.Zur belebten Weihnachtszeit empfiehlt es sich, die Flüge so frühwie möglich zu buchen. Der Stansted Airport wird von 14 deutschenStädten regelmäßig angeflogen. Von dort ist das schnellsteVerkehrsmittel in das Londoner Zentrum der Stansted Express. Sogelangen Touristen in nur 47 Minuten* vom Flughafen zur LondonerLiverpool Street. Bei Onlinebuchung vor Beginn der Reise könnenPassagiere bis zu 59 Prozent einsparen.Nach einer entspannten Ankunft in der Hauptstadt, gibt es vieleauthentische Weihnachtsaktivitäten zu entdecken. Stansted Express hatdie besten Tipps zusammengetragen, die sonst nur Einheimische kennen.Original englisches Weihnachtsessen genießenEs gibt nichts, was Briten mehr lieben als ein klassischesWeihnachtsessen. Im Dezember ist es Tradition, sich jede Woche mitFreunden und Familie zusammenzusetzen und einen deftigen Braten zugenießen. Nach einem Spaziergang im Victoria Park in East Londonschmeckt ein traditioneller Braten in einem der vielen Pubs am Parkbesonders gut - Hector and Noble ist der Geheimtipp unter Londonern.Die Aussicht auf die Stadt mit einem Cocktail zelebrierenLondoner lieben Roof Top-Bars. Ein Hotspot ist Savage Garden, dieneue Cocktailbar des DoubleTree by Hilton Tower of London Hotels. DasIt-Lokal bietet kreative Cocktail-Kreationen, eine Pink Gin Terraceund einen spektakulären Ausblick.Walking in a Winter WonderlandIn London gibt es hundert verschiedene Weihnachtsmärkte. DerLondon Bridge City Weihnachtsmarkt und das Winterfest des SouthbankCentre sind echte Klassiker. In South Bank wird handgefertigte Kunstverkauft und es besteht sogar die Möglichkeit, an Workshops vonKünstlern teilzunehmen. Wer größere Weihnachtsmärkte mag, für den istdas Winter Wonderland ein Muss. Vor allem nach Einbruch derDunkelheit begeistert das große Weihnachtsdorf mit Achterbahnen,Street Food, festlich geschmückten Bars, Live-Musik, Shows und dergrößten Outdoor-Eislaufbahn Großbritanniens.Besinnliche Christmas Carols in imposantem AmbienteWährend der Weihnachtszeit finden in London regelmäßig Konzerteund Weihnachtsliederabende statt. Das stimmungsvollste Ambiente fürdie traditionellen Liederabende bieten St. Paul's Cathedral oder dieRoyal Albert Hall. Wer es etwas belebter mag, kann im Dezember aufdem Trafalgar Square unter Londons größtem Weihnachtsbaum mitsingen.*Durchschnittliche, geplante Reisezeit. Bitte beachten Sie weitereInformationen unterhttps://www.stanstedexpress.com/travel-information/timetables/.Pressekontakt:Kontaktieren Sie für weitere Information die Stansted ExpressPressestelle unter stanstedexpress@grayling.com oder unter 00 69 9622 19-0.Original-Content von: Stansted Express, übermittelt durch news aktuell