Stanley Black & Decker: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Stanley Black & Decker":

Für die Aktie Stanley Black & Decker stehen per 06.04.2020, 02:40 Uhr 95.46 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Stanley Black & Decker zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stanley Black & Decker-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Stanley Black & Decker-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 157,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (95.2467 USD) ausgehend um 65,47 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Stanley Black & Decker von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3 % ist Stanley Black & Decker im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,16 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,84 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Stanley Black & Decker ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,18 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,96 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.