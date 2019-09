Stanley Black & Decker: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Stanley Black & Decker":

Der Kurs der Aktie Stanley Black & Decker steht am 17.09.2019, 13:59 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 143.68 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Stanley Black & Decker nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Stanley Black & Decker damit 8,17 Prozent unter dem Durchschnitt (8,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 10,46 Prozent. Stanley Black & Decker liegt aktuell 9,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Stanley Black & Decker hat mit einer Dividendenrendite von 1,89 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -0,2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Stanley Black & Decker-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Stanley Black & Decker-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stanley Black & Decker vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 157,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (143,68 USD) ausgehend um 9,73 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Stanley Black & Decker von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.