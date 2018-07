Stanley Black & Decker: Lohnt sich die Aufruhr?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Stanley Black & Decker, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 140,14 USD.Nach einem bewährten Schema haben wir Stanley Black & Decker auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,82 liegt Stanley Black & Decker unter dem Branchendurchschnitt (72 Prozent). Die Branche "Home & Office Products" weist einen Wert von 61,03 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

