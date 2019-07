Standortvorteil Großstadt: Deutliche Stadt-Land-Unterschiede bei Fachkräfteengpässen im Mittelstand

Frankfurt am Main (ots) - Fachkräfteengpässe der kleinen undmittleren Unternehmen (KMU) in den Großstädten weniger ausgeprägt alsin den LandkreisenMehr Pendler und zugezogene Beschäftigte in den StädtenStädtische KMU suchen Fachkräfte öfter überregionalFinanzielle Anreize und flexible Arbeitsbedingungen als LockmittelKleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mangelt es durch denArbeitsmarktboom der vergangenen Jahre an Bewerbern. Zwei Drittel derKMU, die in den nächsten drei Jahren Fachkräfte einstellen wollen,befürchten Probleme. Bei den Fachkräfteengpässen gibt es deutlicheStadt-Land-Unterschiede: Während 54 % der KMU mit Sitz in kreisfreienGroßstädten (mind. 100.000 Einwohner) mit Schwierigkeiten rechnen,erwarten 70 % KMU mit Sitz in Landkreisen Rekrutierungsprobleme. Dieszeigt eine Analyse von KfW Research auf Basis desKfW-Mittelstandspanels 2018.KMU in Großstädten sind offenbar im Wettbewerb um knappeFachkräfte erfolgreicher. Ein Grund ist der geografischeStandortvorteil: Städte sind für viele Arbeitnehmer attraktiver. EineZusatzbefragung im repräsentativen KfW-Mittelstandspanel zeigt, dassgroßstädtische Unternehmen häufiger Arbeitnehmer aus anderen Regionenanziehen. Den Arbeitgebern kommt dabei auch die vorhandeneVerkehrsinfrastruktur zugute: 44 % der KMU mit Sitz in kreisfreienGroßstädten haben Pendler in der Belegschaft (mit mindestens30-minütigem Arbeitsweg). Das trifft nur auf 26 % der KMU in denLandkreisen zu. Auch berufsbedingte Umzüge gehen öfter in RichtungStadt. Dort haben 19 % der KMU Angestellte, die extra für den Jobzugezogen sind. Auf dem Land sind es nur 10 %.Die größere Anziehungskraft auf überregionale Fachkräfte ist abernicht nur ein städtischer Standortvorteil, sondern offenbar auch aufgrößere Anstrengungen zurückzuführen. Insgesamt sucht ca. ein Viertelder KMU aktiv Fachkräfte aus anderen Regionen. Dieser Anteil ist inden kreisfreien Großstädten mit 37 % deutlich größer als in denLandkreisen (20 %). Der Stadt-Land-Unterschied in denRekrutierungsbemühungen ist umso größer, je weiter die gesuchtenFachkräfte entfernt sind: Städtische KMU suchen 50 % häufiger inNachbarstädten/-Kreisen, doppelt so häufig deutschlandweit und mehrals dreimal so häufig international.Im überregionalen Wettbewerb um Fachkräfte setzen 44 % dereinstellenden KMU auf flexible Arbeitsbedingungen, z. B. beiArbeitszeiten oder mit Heimarbeit und mobilen Arbeitsgeräten.Insgesamt 54 % bieten finanzielle Zusatzleistungen: Jeweils gut einFünftel erstattet (zumindest anteilig) Wohn- oder Fahrtkosten, einDrittel übernimmt Umzugskosten. Hilfestellung bei der Suche nacheiner Wohnung, Kinderbetreuung oder einer Arbeitsstelle fürFamilienangehörige leistet ein Viertel der KMU. DieseVermittlungsdienste bieten städtische KMU häufiger an - schließlichist das Wohnungs- und Betreuungsangebot dort meist knapper."Die Kehrseite des langjährigen Arbeitsmarktbooms sindFachkräfteengpässe im Mittelstand. In den Großstädten sind dieProbleme allerdings kleiner als auf dem Land. Denn städtischeArbeitsmärkte sind buchstäblich attraktiver, die Fachkräfte kommentäglich mit dem Auto und der S-Bahn - oder gleich mit demUmzugslaster. Den Unternehmen in den Großstädten fallen Pendler undZugezogene aber nicht einfach als Standortvorteil in den Schoß. Siebemühen sich auch häufiger aktiv um Fachkräfte aus anderen Regionenund Ländern - unter anderem durch Hilfe bei der Suche nach knappenWohnungen und Kitaplätzen", sagt Dr. Arne Leifels, Ökonom bei KfWResearch.Direktlink zur Publikation von KfW Research: http://ots.de/FG2S2APressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Alia.Begisheva@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell