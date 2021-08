Standigm erweitert seine globale Präsenz mit einem neuen Büro in Cambridge, Großbritannien

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Standigm, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Wirkstoffforschung, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Cambridge, Großbritannien, bekannt, um dem schnellen Wachstum des Unternehmens auf dem europäischen Markt Rechnung zu tragen.Standigm wurde 2015 gegründet und verfügt über proprietäre Technologien, darunter KI-Plattformen, die von der Identifizierung neuartiger Zielmoleküle bis hin zum Design neuartiger Wirkstoffe reichen, um kommerziell wertvolle Arzneimittelpipelines zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet nun mit mehreren globalen Partnern zusammen, darunter das Milner Therapeutics Institute der Universität Cambridge.Mit dem Hauptsitz in Seoul, Südkorea, steht die Eröffnung dieses neuen Büros in Cambridge im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Standigm, die darauf abzielt, die globale Präsenz zu vertiefen, und sie ermöglicht Standigm eine physische Präsenz auf dem europäischen Markt. Dieses Büro wird die europäische Region für Standigm abdecken, um globale Partner für die Forschung zur Identifizierung von Targets zu finden."Europa ist für uns insofern von Bedeutung, als es ein globales Zentrum für die Identifizierung von Zielobjekten ist, in dem die führenden Akteure in diesem Bereich ein Cluster bilden und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren weiter aktiv ist. Unsere KI-Plattform zur Target-Identifizierung hat ihre Innovationskraft bei einer in letzter Zeit wachsenden Zahl globaler Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, unter Beweis gestellt", sagte Hee Jung Koo, Leiterin der britischen Niederlassung, und fügte hinzu: "Die Nähe zu diesen Partnern wird daher immer wichtiger, und die Eröffnung unserer britischen Niederlassung ist ein weiterer Schritt zur Erreichung unseres Ziels, die KI-Wirkstoffforschung zum Standard in der Pharmaindustrie zu machen."Informationen zu Standigm:Standigm ist ein KI-gesteuertes Unternehmen für Arzneimittelforschung mit Sitz in Seoul, Südkorea. Standigm verfügt über firmeneigene KI-Plattformen, die von der Identifizierung neuer Zielmoleküle bis hin zur Entwicklung von Wirkstoffen reichen, um kommerziell wertvolle Arzneimittelpipelines zu erstellen. Das 2015 gegründete Unternehmen Standigm hat einen KI-Workflow für die Arzneimittelentdeckung im Frühstadium entwickelt, der innerhalb von sieben Monaten mehrere First-in-Class-Wirkstoffe hervorbringt. Standigm hat die Automatisierung des molekularen Design-Workflows durch DarkMolFactory(TM) erreicht und die Automatisierungsbemühungen auf den gesamten Prozess der Arzneimittelentdeckung auf der Grundlage der Standigm KI-Plattformen ausgeweitet, einschließlich Standigm ASK(TM) für die Entdeckung neuartiger Targets, Standigm BEST(TM) für die Generierung neuartiger Wirkstoffe und Standigm Insight(TM) für die Wiederverwendung von Arzneimitteln. Erfahren Sie mehr unter http://www.standigm.com.Pressekontakt:Pressekontakt:Sang Ah Lee / Public Relations OfficerE-Mail: sangah.lee@standigm.comTelefon: +82-2-501-8118UK Business Kontakt:Hee Jung Koo / Head of the UK officeE-Mail: heejung.koo@standigm.comTelefon: +44-7538-646-288Anschrift: 02-120, WeWork 50-60, Station Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2JH, UKLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1597074/standigm_Logo.jpgOriginal-Content von: Standigm, übermittelt durch news aktuell