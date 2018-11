Standards für ethisch-ökologische Geldanlagen dürfen nicht am Interesse der Anlegerinnen und Anleger vorbei gehen

Bremen (ots) - Heute vergibt der Branchenverband Forum NachhaltigeGeldanlagen (FNG) in Frankfurt das FNG-Siegel an 65 Investmentfonds.In Deutschland sind rund 450 Investmentfonds zugelassen, die mit demEtikett "nachhaltig" werben. Das FNG-Siegel tragen 14 Prozent davon.Dazu erklärt Ulrike Brendel, Leiterin des Projekts "Gut fürs Geld,gut fürs Klima" bei der Verbraucherzentrale Bremen:"Leider ist das FNG-Label immer noch weit entfernt von einerMarktdurchdringung. Ein Siegel ist für Verbraucherinnen undVerbraucher aber nur dann eine Orientierungshilfe, wenn es dieProdukte auf dem Markt möglichst vollständig umfasst. Bald könnte dasFNG-Siegel zudem Konkurrenz vom EU-Umweltzeichen (Ecolabel) bekommen,das zukünftig auch an Finanzprodukte vergeben werden soll. Dabei hatdas FNG-Siegel dem EU-Umweltzeichen einiges voraus: es berücksichtigtnicht nur ökologische sondern auch ethische Kriterien. Das von der EUgeplante Siegel greift daher zu kurz. Insbesondere, da es fürnachhaltig orientierte Anlegerinnen und Anleger von großer Bedeutungist, dass ihr Geld nur in solche Finanzprodukte fließt, bei denenKinderarbeit und Rüstung ebenfalls tabu sind. Es ist daher gut undwichtig, dass die Branche der nachhaltigen Investments weiterhinethische und ökologische Aspekte bei ihren Standards vereint."Für weitere Informationen:Ulrike Brendel | Leiterin des Projekts "Gut fürs Geld, gut fürsKlima"Tel. (0421) 160 77-42brendel@vz-hb.deOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Bremen, übermittelt durch news aktuell