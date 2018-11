Standard Textile kauft globale Hospitality-Sparte aus Italien, einschließlich der Marke Mascioni Hotel Collection

Mit der Transaktion erweitert Standard Textile seineFührungsposition im Hospitality-Markt und bringt Wachstum voranCincinnati (ots/PRNewswire) - Standard Textile Co., Inc., einWeltmarktführer bei Textilien für die Hospitality- undHealthcare-Märkte, hat heute den Abschluss eines Kaufvertrags für dieglobale Hospitality-Sparte von Mascioni SPA (Italien) verkündet,einschließlich der Marke Mascioni Hotel Collection. Unter der MarkeMascioni Hotel Collection werden Bettwäsche, Badtextilien,Tischwäsche und Spa-Produkte an Luxushotels auf der ganzen Weltvertrieben. Der Erwerb der globalen Hospitality-Sparte von Mascioniist Teil von Standard Textiles Strategie, seine Führungsposition aufdem globalen Hospitality-Markt zu stärken und das Unternehmen fürzukünftiges Wachstum zu positionieren.Gary Heiman, President und Chief Executive Officer von StandardTextile, sagte: "Wir begrüßen den Kauf der Hospitality-Sparte vonMascioni. Die Marke Mascioni Hotel Collection verkörpert die hoheHandwerkskunst und innovative Kunstfertigkeit von Mascioni, einer derführenden italienischen Designer und Hersteller von Textilien. Mitder Mascioni Hotel Collection erweitern wir unser Markenportfolio, umdie Kunden im Luxushotelsegment bestmöglich zu bedienen."Francesco Russo, Chief Executive Officer von Mascioni, sagte:"Seit der Gründung von Mascioni 1957 hat sich das Unternehmen festals weltweit führender Hersteller hochwertiger Luxustextilienetabliert. Wir sind überzeugt, dass Standard Textiles gut ausgebautesVertriebsnetz in Nordamerika und weltweit das Wachstum derHospitality-Sparte von Mascioni und der Marke Mascioni HotelCollection beschleunigen wird."Nach Aussage von Standard Textile ist ein Design- undLiefervertrag mit Mascioni SPA über die Herstellung von Produktendurch Mascioni in Italien und die globale Produktions-Infrastrukturvon Standard Textile geplant."Wir kontrollieren unsere gesamte Lieferkette. Daher können wirbei dieser Partnerschaft in jeder Prozessphase Neuerungen umsetzenund so die bestmögliche Qualität und Serviceleistung sicherstellen",sagte Heiman. "Die Mascioni Hotel Collection besteht aus erlesenenProdukten, mit denen Luxushotels den Ansprüchen ihrer Gäste gerechtwerden können. Gestützt wird dies durch ein gut ausgebautes, globalesProduktions- und Vertriebsnetz."Heiman erklärte, dass die Mascioni Hotel Collection alsunabhängige Marke mit Sitz in Cincinnati (Ohio) weiterbesteht. DieTransaktion soll im November 2018 abgeschlossen sein.Standard Textile hat den Hospitality-Markt mit Produktenerschlossen, die speziell für die Ansprüche und Wünsche derHotellerie konzipiert sind, einschließlich Limited- bis Full-Service,Boutique, Lifestyle und Luxury. Das Unternehmen liefert Wäsche aneinige der weltweit größten und bekanntesten Hotelmarken.Standard Textile hat ebenfalls einen Lizenzvertrag mit MascioniSPA unterzeichnet, der Standard Textile die exklusiven Rechte fürHerstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten der MarkeMascioni auf dem US-amerikanischen Verbrauchermarkt zuspricht.Informationen zu Standard TextileStandard Textile besteht seit 1940 und hat eine Kultur derInnovation, Qualität und Dienstleistung entwickelt. Das Unternehmenbesitzt mehr als 80 Patente und vertreibt Produkte mit hohem Nutzen,die strapazierfähig und langlebig sind. Standard Textile ist einvertikal integriertes Unternehmen und ein Weltmarktführer beiKomplettlösungen im Bereich Objekttextilien und Bekleidung. MitExpertise in Design, Produktion und Wäsche und seiner globalenInfrastruktur betreut das Unternehmen Kunden im Bereich Healthcare,Hospitality, Innenräume, Arbeitskleidung und Konsumgüter. WeitereInformationen finden Sie unter standardtextile.com(http://standardtextile.com/).Informationen zu MascioniSeit fast 60 Jahren gilt Mascioni auf der ganzen Welt alsführender Designer und Produzent von Textilprodukten der höchstenQualität. Das Unternehmen ist auf Heimtextilien spezialisiert undbeliefert Hersteller, Einzelhändler und gewerbliche Unternehmen. Einweiterer Geschäftsbereich sind Hightech-Gewebe, beispielsweise fürTarnuniformen.Mascioni hat seinen Firmensitz in norditalienischen Cuvio. Aufmehr als 65.000 Quadratmetern werden in einem hochmodernen BetriebStoffe bedruckt, gefärbt und konfektioniert.Pressekontakt:Judy SroufeVice President, Brand Marketing and Communicationsjsroufe@standardtextile.comStandard TextileOne Knollcrest DriveCincinnati, OH 45237(513) 761-9256www.standardtextile.comAngelo Fugazza, Head of Hospitality and Brand ManagerAngelo.Fugazza@mascioni.itMASCIONI S.P.A.VIA GIACOMO MASCIONI , 421030 CUVIO ( VARESE )ITALIENTEL. : +39 0332 659111Info: mascioni@mascioni.itwww.mascioni.itLogo -https://mma.prnewswire.com/media/545235/Standard_Textile_Co_Logo.jpgOriginal-Content von: Standard Textile Co., Inc., übermittelt durch news aktuell