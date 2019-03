Standard Profil Group baut Geschäftstätigkeit in China aus

Finanztrends Video zu



Jingzhou, China (ots/PRNewswire) - Standard Profil Group istbereits seit acht Jahren in China geschäftlich tätig und hat nun miteiner weiteren Investition in Höhe von 6 Millionen EUR ein neues Werkin Jingzhou eröffnet. Das neue Werk wird jährlich zwei MillionenDichtungsprofile für Automobilriesen herstellen.Die Standard Profil Group stellt in 12 Produktionswerken undsieben Ländern Dichtungsprofile für internationale Automobilmarkenher. Das Unternehmen, das bereits seit 2011 in China tätig ist, hatkürzlich eine Investition in Höhe von 6 Millionen EUR in ein neuesWerk in Jingzhou getätigt. Das Werk von Standard Profil Group inJingzhou wurde mit einer Zeremonie in Betrieb genommen, an derGuangzhong He, Sekretär des städtischen Parteikomitees, ZhiqingZhong, stellvertretender Bürgermeister, Sabri Tunç Ang?l?,Generalkonsul der Türkei, Sezgin Task?n, Handelsberater der Türkei inPeking, und Turhan Semizer, CEO der Standard Profil Group teilnahmen.Das Werk wird als Hauptwerk für die Geschäfte in China dienen.Das Werk, das sich in einem strategisch wichtigen Gebiet über eineFläche von 66.000 Quadratmeter erstreckt, wird jährlich zweiMillionen Dichtungssysteme für Geely, Volvo, Audi, SGM, Renault,Saleen und andere Automobilriesen hergestellt. Der Konzern wird bisEnde diesen Jahres 300 Mitarbeiter einstellen.Bei der Eröffnungszeremonie des Werkes von Standard Profil inJingzhou erklärte Turhan Semizer, CEO: "Wir sind auf unsere neueInvestition in einer strategischen Region Chinas stolz. Wir haben vor42 Jahren als lokaler Anbieter begonnen und sind nun eine globaleMarke - mit Platz 3 in Europa und Platz 6 weltweit. China ist einerunserer Schlüsselmärkte und die Investition in Höhe von 6 MillionenEUR ermöglicht uns den engeren Kundenkontakt. Der Auftragsbestand mitunseren Kunden lässt darauf schließen, dass wir unserenMitarbeiterstab in den kommenden zwei Jahren auf 600 Personenausbauen werden. Durch unseren Fokus auf kontinuierliche Verbesserungund hohe Qualität werden wir Dank unseres neuen Werks in Jingzhou inder Lage sein, unsere Position im chinesischen Markt sowie in derRegion Asien-Pazifik weiter zu stärken."Informationen zu Standard Profil:Standard Profil firmiert unter Standard Profil Otomotiv San. veTic. A.S. und wurde 1977 gegründet. Das Unternehmen stelltDichtungssysteme für internationale Automobilmarken her. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Istanbul, verfügt über drei Werke inDüzce und Manisa und ist in Spanien, Marokko, China, Südafrika,Bulgarien und Mexiko tätig.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/838602/Standard_Profil_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/839826/Standard_Profil.jpgPressekontakt:Hill and Knowlton StrategiesEzgi Güler - ezgi.guler@hkstrategies.com.tr / +90-530 066-53-82.Standard Profil - IstanbulGülbin Gayretlier Dülger - ggayretlier@standardprofil.com /+90-212-313-31-43Original-Content von: The Standard Profil Group, übermittelt durch news aktuell