SHANGHAI (ots) -Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co., Ltd. (YFAI) freutsich, die Bestätigung des Kreditratings "BBB?" durch Standard &Poor's (S&P) und des Ratings "Baa3" durch Moody's Investors Service(Moody's) bekanntgeben zu dürfen. Auch den Ausblick für dasUnternehmen bewerten beide Ratingagenturen weiterhin als stabil.Moody's aktualisierte das Investmentrating am 31. Januar 2019, dieBestätigung durch S&P erfolgte am 28. Februar 2019. Es ist das dritteJahr in Folge, dass S&P und Moody's für das Unternehmen eineInvestmentbewertung erstellen. Beide Bewertungen werden von denRatingagenturen kontinuierlich überprüft.Standard & Poor's bestätigte für YFAI langfristig das Rating"BBB?" und gab für das Unternehmen eine stabile Prognose ab. S&Pbasiert sein Rating auf Faktoren wie solider Marktposition im Marktfür automobile Innenräume, globaler Präsenz, etablierten Beziehungenzu großen Automobilherstellern, niedriger Verschuldungsrate undumsichtigem Finanzmanagement.Moody's hält weiterhin an seinem "Baa3"-Rating fest und bewertetden Ausblick als stabil. Dieses Rating basiert auf bonitätsbezogenenÜberlegungen, wie der stabilen Umsatzgenerierung von YFAI, die voneiner starken Position im globalen Markt für automobileInnenausstattung sowie einer starken geografischen Diversifizierunggetragen wird."Wir freuen uns, dass sowohl S&P als auch Moody's ihreInvestmentbewertungen für YFAI bestätigt haben", erklärt SteveMeszaros, CEO bei Yanfeng Automotive Interiors. "Diese Ratingsbestätigen unseren Status als branchenführendes Unternehmen, das gutpositioniert ist, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen undunsere globalen Kunden in dieser Zeit wichtiger Entwicklungen in derglobalen Automobilindustrie zu bedienen.""Diese Ratings sind ein Beleg dafür, dass wir mit unserem Geschäftim globalen Markt gut positioniert sind", so Michael Kleinheksel, CFObei YFAI. "Wir fokussieren uns weiterhin auf eine disziplinierteAusführung unserer Programme und eine verbesserte Effizienz, umunsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen."Über Yanfeng Automotive Interiors:Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in derautomobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft desErlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inShanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 19 Ländern. YFAIentwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten füralle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als JointVenture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer inChina, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter vonAutomobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.comOriginal-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell