Standard Lithium: Short-Attacke berechtigt?

In Zeiten von Rekordpreisen am Lithium-Spotmarkt fliegen auch die Aktien von Lithiumproduzenten (in spe) hoch. Shortseller haben es nun auf Standard Lithium (WKN: A2DJQP) abgesehen. Diese gilt als Qualitätsunternehmen, weshalb wir einen genauen Blick auf die aktuellen Entwicklungen geworfen haben.

Standard Lithium besitzt ein Lithiumvorkommen in Südwest-Arkansas. Investoren sind in der Erwartung, dass das Vorkommen 2025 in Produktion gebracht ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.