Standard Lithium: Gelingt jetzt die Wende?

Die Aktie von Standard Lithium startete nach dem Tief vom 24. September bei 0,888 Euro einen neuen Aufwärtstrend. Er verlief sehr steil und gipfelte am 8. Oktober auf einem Hoch bei 1,478 Euro. Anschließend ging der Kurs in eine Korrektur über, was angesichts der zuvor in kurzer Zeit zurückgelegten Aufwärtsstrecke nicht verwundern kann.

Gestern fiel der Kurs im Tief bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung