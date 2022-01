Standard Lithium: Erste Umsätze zum Greifen nah

Standard Lithium (WKN: A2DJQP) hat in den vergangenen zwei Jahren mit der Entwicklung seiner Lithiumcarbonat-Anlagen zahlreiche Investoren angelockt. Der einstige Pennystock machte seit dem Corona-Crash ein Plus von über +1.500%. Am Donnerstag gab das Unternehmen nun bekannt, dass bereits im dritten Quartal 2021 ein Durchbruch bei der Herstellung des kostbaren Batterierohstoffs gelungen sei. Angesichts des riesigen Marktpotenzials sind erste Umsätze nun in greifbarer Nähe.

Standard ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.